Intesa Sanpaolo e Sace, 15 mln all’azienda irpina Vitillo per ampliare e modernizzare gli stabilimenti

Intesa Sanpaolo e Sace sostengono i piani di crescita dell’azienda irpina Vitillo, leader nel settore oleodinamico, attraverso un finanziamento di 15 milioni di euro con Garanzia Futuro. L’operazione rientra nell’impegno della Divisione banca dei territori del gruppo bancario guidata da Stefano Barrese, per dare supporto agli investimenti legati al Pnrr. Grazie a questa soluzione finanziaria l’impresa potrà ampliare e modernizzare gli stabilimenti produttivi. Sarà inoltre potenziata la realizzazione dei prodotti che la società distribuisce in quattro continenti e in oltre 50 Paesi sia direttamente, grazie a centri logistici e di distribuzione, sia tramite partner commerciali. Vitillo è una realtà di primissimo piano nel comparto oleodinamico, in grado di offrire un servizio integrato e completo per la progettazione, produzione e distribuzione di raccordi, adattatori, tubi rigidi e flessibili per fluidi ad alta e media pressione. Nel 2021 Vitillo ha emesso un bond di 10 milioni di euro, con scadenza giugno 2028, aderendo al programma Intesa Sanpaolo Basket Bond, realizzato in partnership con Elite e dedicato alle esigenze di accompagnamento finanziario delle imprese in un orizzonte di medio-lungo termine. Garanzia Futuro è il nuovo strumento facile e digitale di Sace dedicato all’intero ecosistema delle imprese italiane, in particolare alle Pmi, che rappresentano il cuore del Piano Industriale Insieme 2025 di Sace. Il processo di convenzionamento, richiesta, approvazione ed emissione delle garanzie è interamente digitale, offrendo maggiore semplicità e tempi di risposta rapidi. Lo strumento consente di supportare finanziamenti per la crescita sui mercati globali, per l’innovazione tecnologica e il processo di digitalizzazione, per investire nelle infrastrutture e nella sostenibilità, nelle filiere strategiche e nelle aree economicamente svantaggiate, dando un impulso alla competitività e alla produttività del Sistema Paese. Inoltre, Garanzia Futuro permette di contribuire alla crescita dell’ecosistema sociale grazie allo sviluppo dell’imprenditoria femminile. Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo spiega: “Sostenere i piani di crescita di una realtà importante come Vitillo rientra pienamente nell’impegno della Banca a favore di interventi destinati a sostenibilità, innovazione e transizione green. Progettualità che nel 2024 abbiamo supportato grazie al programma ‘Il tuo futuro è la nostra impresa’ che ha riservato ben 8 miliardi di euro al tessuto imprenditoriale campano attraverso risorse finanziarie e strumenti per accompagnare, come in questa operazione, le aziende del territorio nelle scelte di investimento di lungo periodo”. “Siamo impegnati in un ambizioso programma di crescita che prevede l’ampliamento della gamma realizzata con l’introduzione di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e il rafforzamento nei mercati internazionali per diventare polo di aggregazione di PMI del settore, e fornitori di sistemi fluidodinamici completi – dice Antonio Vitillo, della Vitillo spa – L’aggregazione fra Pmileader nei mercati di riferimento è pre-condizione necessaria per presentarsi su mercati sempre più competitivi. Il supporto di Intesa Sanpaolo e Sace è essenziale per la crescita del nostro gruppo”.