Intesa Sanpaolo, finanziamento di 162 mln a Grimaldi Euromed per l’acquisto di 3 navi green

Intesa Sanpaolo, tramite la Divisione Imi Corporate & Investment Banking, ha concluso un finanziamento da 162,3 milioni di euro destinato a Grimaldi Euromed (gruppo Grimaldi). L’operazione e’ finalizzata all’acquisizione di tre navi Pure Car & Truck Carrier (PCTC) di nuova generazione denominate Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania, con consegna prevista nel corso del 2026. “Grimaldi Euromed rappresenta un’eccellenza nella modernizzazione sostenibile del trasporto marittimo e come Divisione Imi CIB ne supportiamo con continuita’ il percorso di crescita. Il gruppo Intesa Sanpaolo e’ da sempre in prima linea nell’accompagnare le realta’ aziendali nei loro investimenti strategici, favorendo processi di innovazione e di transizione energetica”, ha detto Francesca Diviccaro, Responsabile Retail & Luxury della Divisione Imi Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Per Diego Pacella, Amministratore Delegato del Gruppo Grimaldi, “il finanziamento destinato all’acquisto delle navi Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania supporta la nostra strategia di crescita sostenibile, in cui l’ammodernamento della flotta rappresenta uno dei tasselli fondamentali e di maggior impatto. Questa nuova operazione rinsalda, inoltre, la nostra storica partnership con il Gruppo Intesa Sanpaolo che si conferma tra i principali partner bancari del Gruppo Grimaldi”.

Grande Egitto, Grande Pacifico e Grande Oceania sono tre delle 17 nuove navi PCTC (Pure Car & Truck Carrier) ordinate dal Gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di dollari. Queste unita’ si distinguono non solo per l’elevata capacita’ di trasporto – di ben 9.800 CEU (Car Equivalent Units) ciascuna – ma anche per il loro ridotto impatto ambientale. A rendere ognuna di queste navi cosi’ green e all’avanguardia sono un design unico e tecnologie avanzate. Il finanziamento, strutturato come Green Loan, si inserisce nel piu’ ampio impegno ESG del gruppo Intesa Sanpaolo, come dimostra il sostegno alla clientela nella transizione energetica. Tra il 2021 e i primi nove mesi 2025 sono stati erogati circa 84,7 miliardi di euro a supporto di green economy, economia circolare e transizione ecologica. In questo contesto, trova naturale continuita’ la collaborazione con il Gruppo Grimaldi, che condivide la stessa visione di sviluppo sostenibile e ne interpreta con concretezza gli obiettivi. L’adozione di un modello di business sostenibile e socialmente responsabile e’ infatti una priorita’ per il Gruppo Grimaldi sin dalla sua fondazione, una priorita’ che negli anni ha assunto un ruolo sempre piu’ centrale, con l’obiettivo prospettico di navigare e trasportare merci e passeggeri a zero emissioni. Tra il 2018 e il 2025, la compagnia ha effettuato ordini per ben 48 nuove navi dal valore complessivo di circa 5 miliardi di dollari; parallelamente, ha investito nell’ammodernamento in chiave green della flotta gia’ in servizio, e in quello dei porti e terminal portuali di proprieta’ e in gestione in Europa ed Africa.