Intesa Sanpaolo, Gatti esce dal consiglio di amministrazione

Intesa Sanpaolo comunica che Corrado Gatti, consigliere indipendente, ha rassegnato le dimissioni, con decorrenza immediata, dalla carica di consigliere di amministrazione e componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo, per ragioni personali. Gatti si era autosospeso con decorrenza dal 13 dicembre 2019 dall’incarico di consigliere di amministrazione e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo, come comunicato dalla Banca il 17 dicembre scorso. Per quanto a conoscenza della Società, il consigliere non risulta titolare di azioni Intesa Sanpaolo alla data delle dimissioni. Il consiglio di amministrazione esprime a Gatti unanime e vivo apprezzamento per il prezioso contributo.