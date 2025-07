Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: Plafond da 10 mld per sostenere gli investimenti di Zes Unica e Zls

“Siamo orgogliosi della decisione di sostenere la Zes Unica per il Mezzogiorno e le Zone Logistiche Semplificate per il centro nord, per le quali il nostro gruppo ha messo a disposizione un plafond di 10 miliardi di euro destinato a finanziare gli investimenti per lo sviluppo del sistema industria-porti-logistica. Voglio ricordare il desk specializzato sul settore navale, nell’ambito della Divisione Banca dei Territori, e che la Divisione IMI CIB ha linee di credito accordate al settore marittimo per oltre 6,7 miliardi di euro a livello nazionale: oltre 3 miliardi di euro di accordato al settore dello shipping (merci e passeggeri) e altrettanto al settore delle costruzioni navali. Questi temi sono cruciali non solo per il nostro Paese ma anche per la dimensione internazionale di Intesa Sanpaolo. Le banche estere controllate dal nostro gruppo sono prevalentemente concentrate nell’area euromediterranea con una forte presenza nella regione adriatico-balcanica e nel Nord Africa con l’egiziana Alex Bank. Il Mediterraneo è infatti il contesto geoeconomico di riferimento per il nostro Paese e lo è anche per l’azione del nostro gruppo”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, alla presentazione, presso le Gallerie d’Italia di Napoli, del dodicesimo Rapporto Annuale ‘Italian Maritime Economy’, intitolato quest’anno ‘Protezionismo e dazi: impatti su shipping globale e modelli portuali. Il Mediterraneo al centro degli scenari tra intermodalità e sostenibilità’.