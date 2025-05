Nel 2025 l’industria manifatturiera italiana si stabilizzerà sui livelli di fatturato 2024 a prezzi costanti, con performance più brillanti per la farmaceutica (il tendenziale è in aumento del 2,4 per cento), per la meccanica (+1,7 per cento) e il largo consumo (1,2 per cento), e registrerà una modesta crescita del fatturato a prezzi correnti (+1,8 per cento) attestandosi sui 1.143 miliardi di euro, 229 miliardi in più rispetto al 2019. È quanto emerge dal 107mo Rapporto analisi dei settori industriali, presentato da Intesa Sanpaolo insieme a Prometeia oggi a Milano. Quest’anno sarà fondamentale il contributo del canale estero, e in particolare il recupero della domanda europea, insieme al raffreddamento dell’inflazione e dalla ripresa della Germania, un mercato rilevante per tutti i settori manifatturieri italiani. Sarà proprio la riattivazione del commercio intra-Ue a controbilanciare la situazione di generale debolezza del commercio mondiale, penalizzato dall’incertezza sulle politiche commerciali americane. Alla crescita del 2025 contribuirà anche il mercato interno, sia dal lato dei consumi, che beneficeranno della ripresa del potere d’acquisto delle famiglie e dei rinnovi contrattuali, sia dal lato degli investimenti.