Intesa Sanpaolo, il sindacato: Risultati del Piano grazie ai lavoratori. Transizione, centrale il dialogo

Gli importanti traguardi del nuovo Piano industriale di Intesa Sanpaolo per il quadriennio 2026-2029 sono il risultato diretto dell’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo. A sottolinearlo è Emilio Contrasto, segretario generale Unisin/Confsal, commentando la strategia industriale presentata dalla banca.

Secondo il sindacato, il Piano si configura come un progetto di ampio respiro, orientato a governare con pragmatismo l’evoluzione strutturale e tecnologica del Gruppo, confermandone la stabilità. “Gli importanti traguardi raggiunti – afferma Contrasto – sono il risultato tangibile dell’impegno collettivo del personale, la cui professionalità resta il motore indispensabile per concretizzare le ambizioni del nuovo Piano”.

Etica sociale e centralità del lavoro umano

Per Unisin/Confsal, il ruolo di Intesa Sanpaolo va oltre i risultati economici. In quanto principale realtà occupazionale privata in Italia, il Gruppo è chiamato a esercitare un’etica sociale esemplare, soprattutto nella fase di profonda trasformazione digitale in corso.

Il sindacato evidenzia la necessità che la digitalizzazione non marginalizzi il contributo umano, ma al contrario ne rafforzi il valore, favorendo il reintegro interno delle attività ed evitando ulteriori processi di frammentazione societaria.

Dialogo sindacale come pilastro della transizione

Nell’attuale fase di cambiamento, il dialogo con le rappresentanze dei lavoratori viene indicato come un elemento imprescindibile per governare la transizione. “È essenziale – sottolinea Contrasto – che ogni risoluzione del rapporto di lavoro resti legata alla libera scelta individuale, attraverso strumenti condivisi come gli scivoli pensionistici”.

Parallelamente, il sindacato richiama la necessità di proseguire con un piano di inserimenti stabili, in grado di offrire prospettive concrete ai giovani e di garantire continuità e linfa vitale all’azienda.

Investire sui dipendenti per rafforzare il sistema

“Integrare crescita economica e sviluppo professionale dei dipendenti – conclude il segretario generale Unisin/Confsal – significa riaffermare un principio di equità tra profitti e tutele, consolidando il ruolo di Intesa Sanpaolo come modello di riferimento e di avanguardia per l’intero sistema economico e finanziario nazionale”.