Intesa Sanpaolo, in arrivo 250 milioni dalla Banca del Consiglio d’Europa

La Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb) “ha approvato un prestito di 250 milioni di euro a Intesa Sanpaolo, con il quale saranno finanziate le organizzazioni dell’economia sociale che, nonostante la loro importanza per l’inclusione e la resilienza, hanno un accesso limitato ai finanziamenti”. “Intesa Sanpaolo, leader di mercato in Italia nel finanziamento dell’economia sociale, fornirà un sostegno vitale a gruppi vulnerabili e integrerà l’assistenza sociale. Il programma biennale, che dovrebbe sostenere circa mille cooperative sociali, fondazioni, associazioni e altre entità, rispecchierà l’attuale portafoglio di Intesa di assistenza sociale, istruzione, servizi per l’impiego, servizi sanitari e attività sportive”, scrive la Ceb. La Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa nella sua ultima riunione ha approvato in totale 12 nuovi prestiti per una somma complessiva di 983,5 milioni di euro a sostegno di progetti di infrastrutture sociali nei settori della sanità e dell’assistenza sociale, dell’istruzione e della formazione professionale, dello sviluppo urbano, rurale e regionale, nonché della risposta alle catastrofi e della microfinanza.