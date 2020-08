Intesa Sanpaolo, ingresso gratis alle Gallerie d’Italia. A Napoli Caravaggio in mostra

L’estate 2020 alle Gallerie d’Italia vede protagonisti i capolavori delle collezioni d’arte di proprietà di Intesa Sanpaolo, con ingresso gratuito domani. A Milano sono state riaperte le sale che ospitano le collezioni permanenti ‘Da Canova a Boccioni’ e ‘Cantiere del 900′.’Da Canova a Boccioni’ propone un percorso che, partendo dal Neoclassicismo, documentato dai bassorilievi canoviani, giunge alle soglie del Novecento con le tele prefuturiste di Boccioni, passando attraverso un secolo di pittura italiana. La nuova selezione di opere del ‘Cantiere del ‘900’, il progetto dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo, inaugurato nel 2012 e rinnovato nel 2015, si sofferma in questa edizione su una scelta di capolavori degli anni Cinquanta-Ottanta, con lavori di Fontana, Burri, Vedova, Afro, Dorazio, Schifano, Manzoni. Diversi i percorsi che si snodano nelle cinque sale di Palazzo Beltrami connesse al magnifico salone centrale che presenta sculture di Carrino, Staccioli, Pascali, Fontana, Cavaliere e Colla. Sempre nell’ambito di ‘Cantiere del 900’, fino alla fine di agosto viene proposto nella Sala delle Colonne un approfondimento temporaneo sulle opere presenti nella collezione di Intesa Sanpaolo legate all’Arte nucleare, movimento nato a Milano nel 1950 per ‘abbattere tutti gli ismi’ dopo i tragici eventi della Seconda guerra mondiale e soprattutto gli effetti devastanti della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki. A Napoli, a Palazzo Zevallos Stigliano torna protagonista il capolavoro assoluto delle collezioni Intesa Sanpaolo: il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio. Lo splendido palazzo accompagna i visitatori alla scoperta dell’arte napoletana dal XVII agli esordi del XX secolo fra cui l’importante nucleo di opere di Vincenzo Gemito, ‘scugnizzo scultore’ che svela nella sala a lui dedicata il famoso ritratto della Zingara insieme a sculture famose come il Fiociniere.

A Vicenza, il piano nobile di Palazzo Leoni Montanari guida gli ospiti in un percorso rinnovato: accanto alla collezione del Settecento Veneto, un autentico viaggio nella Venezia del ‘700 con dipinti di Guardi, Longhi, Carlevarijs, un nuovo allestimento delle ceramiche attiche e magnogreche consente un dialogo originale fra un nucleo di vasi antichi e le decorazioni a tema mitologico presenti negli affreschi delle sale. Non finisce di meravigliare i visitatori inoltre il gruppo scultoreo settecentesco La caduta degli angeli ribelli, stupefacente piramide di sessanta figure scolpite in un unico pezzo di marmo di Carrara, realizzata nella metà del Settecento da Agostino Fasolato. Il fine settimana di Ferragosto, alle Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, nell’ambito della rassegna dedicata alle famiglie Fiabe in corte: animali e creature fantastiche di un palazzo colmo di meraviglie verranno proposti alle 11 due racconti animati e giocosi, ambientati nel magnifico cortile barocco, che inviteranno a scoprire con allegria i tesori custoditi nel palazzo. Domani sarà protagonista “La fabbrica dei sogni”, per scoprire la voce segreta di un passatempo veneziano dei tempi andati, mentre domenica 16 agosto il racconto presenterà “Un topolino sotto il cuscino”, per scoprire i misteri di un antico palazzo di Venezia. Le Gallerie d’Italia hanno sede in palazzi che valgono già la visita, straordinari nella loro diversità: dal complesso dei tre edifici milanesi con affaccio su via Manzoni e Piazza Scala, che ripercorre la storia di Milano dal Settecento al secolo scorso; al principesco Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli, con un’impronta ‘liberty’ inconfondibile sull’originale impianto seicentesco; al sontuoso Palazzo Leoni Montanari di Vicenza, un unicum barocco in una città di impronta rinascimentale. Le misure di prevenzione consentono un’esperienza in piena tranquillità, con numeri ridotti di visitatori e la possibilità di apprezzare i percorsi anche grazie alla nuova app MuseOna disposizione del pubblico.