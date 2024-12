Intesa Sanpaolo lancia una nuova Elite Lounge: sostegno ai piani di sviluppo di 20 Pmi

Intesa Sanpaolo lancia una nuova Elite Lounge dedicata a 20 Pmi italiane, finalizzata ad accompagnarne il consolidamento dei piani di sviluppo e dei processi di internazionalizzazione attraverso percorsi di formazione altamente qualificati offerti in collaborazione con Elite, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici.

Il programma, giunto al sesto anno, vede infatti la consulenza esperta dei più solidi e importanti partner in Italia, oltre ad offrire l’opportunità di accedere ad un network europeo di imprenditori, top executive e investitori anche istituzionali, per facilitare l’accesso delle imprese al mercato dei capitali.

Un’iniziativa concreta della prima banca italiana a supporto delle imprese, che garantisce non solo visibilità ma anche il raggiungimento di migliori performance in termini finanziari: nel periodo 2019-2023 le aziende inserite in questo percorso – 450 complessivamente nei sei anni di collaborazione tra Intesa Sanpaolo ed Elite – hanno registrato una crescita annua del 12% del fatturato medio.

Significativo inoltre il numero di imprese che hanno concluso operazioni di M&A – ingresso di investitori di minoranza/maggioranza, acquisizioni – o sottoscrizione di Basket Bond, tra cui quelli strutturati da Intesa Sanpaolo. Quattro società sono approdate alla quotazione in Borsa.

Le 20 Pmi selezionate e inserite nel nuovo percorso di accelerazione finanziaria provengono da tutta Italia ed appartengono a diversi settori industriali tra cui l’agroalimentare, l’edilizia, il turismo e l’abbigliamento. L’iter formativo prevede moduli di approfondimento trasversali su sviluppo e crescita dell’impresa attraverso innovazione tecnologica, internazionalizzazione, sostenibilità, buona governance e reperimento delle giuste risorse finanziarie.

Ambiti strategici che Intesa Sanpaolo promuove anche con il programma “Il tuo futuro è la nostra impresa” che mette a disposizione 120 miliardi di euro fino al 2026 per accompagnare PMI, micro- aziende, terzo settore, filiere agroalimentari e del turismo nel processo di rinnovamento industriale, energetico e digitale. In aggiunta alle risorse finanziarie, Intesa Sanpaolo sostiene inoltre le imprese in questa trasformazione attraverso advisory specializzata, webinar informativi, i Laboratori ESG, e mettendo a disposizione la piattaforma gratuita Incent Now, sviluppata insieme a Deloitte per agevolare l’accesso ai bandi che rimandano alle missioni del PNRR.

Le dichiarazioni

Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo: “Proseguiamo con successo la collaborazione con Elite che in questi anni ha visto crescere con noi 450 PMI. Si tratta di un volume importante, con numerose operazioni straordinarie e alcune quotazioni in borsa. Il loro successo è la testimonianza del valore aggiunto offerto dal percorso condiviso con la banca per crescere nel mercato dei capitali. Oltre alla tradizionale erogazione di credito, ci impegniamo infatti in iniziative concrete come ELITE Lounge, inserendo le imprese in un ecosistema con i migliori partner e imprenditori internazionali”.

Marta Testi, Amministratore Delegato ELITE-Gruppo Euronext:“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alle 20 nuove società che si uniscono a noi nell’ambito della terza ELITE Lounge di quest’anno, lanciata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Insieme abbiamo affiancato 450 eccellenze italiane a crescere in modo più consapevole, ambizioso e strutturato grazie a una partnership che prosegue da 6 anni e che rappresenta un esempio virtuoso di fare impresa con un impatto concreto sull’economia reale del Paese. In ELITE contiamo oltre 2300 aziende e anche grazie questi nuovi ingressi, sosteniamo un processo di costante espansione del nostro network, avendo a cuore la missione di supportare le PMI nella crescita sostenibile”.

Le aziende della terza ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo del 2024