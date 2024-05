Intesa Sanpaolo, Messina “Non siamo sorprendenti, siamo sostenibili”

MILANO (ITALPRESS) – “Ritengo che siamo cresciuti tanto, non è che non abbiamo convinto il mercato. Noi siamo cresciuti molto: nel breve termine esistono degli operatori, in particolare hedge fund, che si posizionano sui titoli e cercano di avere un beneficio. Vedrete che nel corso della prossima settimana il titolo come ha sempre fatto recupererà”. Così il consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine della conferenza stampa sui risultati del primo trimestre, commentando l’andamento del titolo in Borsa.“Noi non siamo sorprendenti, siamo sostenibili, che è diverso”, ha risposto Messina ai giornalisti.

