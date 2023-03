Intesa Sanpaolo, parte la prima Elite Lounge del 2023

MILANO (ITALPRESS) – Per il quinto anno consecutivo, parte oggi una nuova edizione dell’ELITE Lounge di Intesa Sanpaolo, la prima del 2023, destinata a celebrare i cinque anni di collaborazione tra il primo Gruppo bancario italiano ed ELITE, l’ecosistema di Euronext che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici. Un programma – quello di Lounge ELITE Intesa Sanpaolo – che ha l’obiettivo finale di individuare le più promettenti realtà imprenditoriali italiane per prepararle ad affrontare le sfide della crescita attraverso un set di servizi a supporto del business.

In cinque anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo, guidata da Carlo Messina, ha affiancato oltre 300 imprese d’eccellenza provenienti da tutta Italia e operanti in ogni settore, favorendone la competitività sui mercati internazionali, la crescita dimensionale e la spinta agli investimenti.

Il lancio di questa nuova edizione conferma ancora una volta il grande fermento e dinamismo che caratterizza l’imprenditoria italiana desiderosa di crescere nonostante le incertezze dell’attuale contesto macro-economico. Le piccole e medie imprese selezionate da Intesa Sanpaolo avranno l’opportunità di unirsi al network e beneficiare anche di percorsi di formazione altamente qualificati, potendo godere della consulenza esperta e tecnica dei più solidi e importanti partner in Italia.

Le PMI provengono da tutta Italia, ed appartengono a diversi settori industriali di eccellenza dell’economia nazionale tra cui la meccanica, la moda, l’agroalimentare, l’edilizia. Con la partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accedere a servizi di supporto alla crescita e a una rete di professionisti e investitori istituzionali per agevolare il loro accesso al mercato dei capitali.

Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell’impresa attraverso l’internazionalizzazione, l’innovazione strategica, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle giuste risorse finanziarie, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia – il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese – e con gli oltre 410 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo mette a disposizione da qui al 2026 a supporto della realizzazione degli obiettivi del PNRR, dei quali 270 destinati alle imprese e di questi 120 specificamente alle PMI.

In aggiunta alle risorse finanziarie stanziate, Intesa Sanpaolo in questi mesi ha sviluppato anche un nuovo fronte di supporto, quello dell’accesso alle opportunità offerte dal PNRR. Sono 6000 le imprese clienti di Intesa Sanpaolo, comprensive delle grandi aziende corporate, che si sono aggiudicate un bando pubblico rientrante nelle 6 missioni del PNRR.

Contestualmente al lancio di questa nuova edizione della ELITE Lounge in serata avrà luogo un evento esclusivo presso la sede di Borsa Italiana, organizzato con il supporto di Visa, per celebrare la proficua partnership tra Intesa Sanpaolo ed ELITE, giunta al 5° anno, con le imprese che hanno finora partecipato alla Lounge e tutte le nuove che da oggi verranno inserite in questo ecosistema virtuoso.

“E’ con grande soddisfazione che oggi festeggiamo il successo della nostra collaborazione con ELITE dando il via alla quinta edizione della Lounge. Una partnership vincente, che in cinque anni ci ha permesso di accelerare la crescita dimensionale e la competitività sui mercati internazionali di oltre 300 imprese -. commenta Virginia Borla, Responsabile Business Governance BdT Intesa Sanpaolo – Oggi le opportunità sfidanti per le PMI riguardano la valorizzazione del capitale umano, la governance, la trasformazione digitale e la capacità di mettere la sostenibilità al centro delle proprie strategie di business. Il ruolo della Banca non si limita al mero supporto finanziario. Mettiamo in campo tutti gli strumenti utili ad accompagnare le PMI nel processo di trasformazione, attraverso programmi di formazione, percorsi di networking e advisory specializzata. Un percorso di accompagnamento fondato sulla forza del network di competenze, di strumenti e di sinergie con partner strategici come ELITE”.

Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE, sottolinea: “E’ per noi un onore dare il benvenuto alle nuove società che si uniscono oggi alle 1.300 realtà già parte di ELITE. Questa giornata è ancora più speciale perchè è l’occasione per celebrare il successo della partnership con Intesa Sanpaolo che, avviata 5 anni fa, è stata in grado di affiancare 300 imprese grazie ad ELITE e al modello della Lounge. La collaborazione tra ELITE e Intesa Sanpaolo è il miglior esempio di come il fare impresa e la finanza per la crescita siano due elementi imprescindibili per creare un circolo virtuoso con positivi e concreti impatti sull’economia reale. Grazie a questa partnership in 5 anni sono state supportate oltre 300 aziende e dedicate risorse per 160 milioni di euro tramite il programma ELITE Intesa Sanpaolo Basket Bond. Essere imprenditori oggi è da un lato collegato a successo e risultati, ma è certamente una sfida che spesso nasconde la complessità di quella che io chiamo “solitudine dell’imprenditore”. ELITE è nata proprio per questo: affiancare l’azienda, l’imprenditore – spesso di matrice famigliare – e i manager per misurarsi con l’imperativo della crescita, con trend molto complessi da governare e situazioni esogene non attese. Ci auspichiamo che ELITE sia un ambiente virtuoso per le nuove società ammesse oggi e che possa contribuire alla loro crescita sostenibile e al consolidamento di competenze nella certezza che la finanza non è il fine, ma solo un mezzo per trasformare le idee in successi”.

