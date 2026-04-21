Intesa Sanpaolo premia le eccellenze del Mezzogiorno: tappa napoletana per Imprese Vincenti

A Napoli si è svolto il decimo incontro dei quindici previsti della nuova edizione di Imprese Vincenti, il programma promosso dalla Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, guidata da Stefano Barrese, dedicato alle eccellenze imprenditoriali italiane.

Dieci Pmi di Campania, Calabria e Sicilia hanno presentato a una platea di imprenditori i propri progetti di crescita in Italia e all’estero.

Le aziende coinvolte rappresentano diversi settori strategici del Mezzogiorno. Eurovetro srl di Sellia Marina (Catanzaro) per il settore vetro, Gimal srl di Sarno (Salerno) e Melcal spa di Calatafimi-Segesta (Trapani) per la meccanica, Latitudo 40 di Napoli e Mes Group srl di Pomigliano d’Arco (Napoli) per l’aerospazio, L’Officina di Solofra (Avellino) per la moda, Nicolosi Trasporti srl di Catania per la logistica, Packing srl di Napoli per l’industria, Ricca-It di Ragusa per l’informatica, Rinaldi Group spa di Giffoni Valle Piana (Salerno) per l’arredamento.

Le imprese hanno raccontato la propria storia aziendale e le strategie di sviluppo che hanno permesso di consolidare il percorso di crescita, con attenzione ai criteri ESG, all’impatto sulle comunità locali e al valore generato in termini economici e occupazionali.

Nell’ambito del programma, le Pmi selezionate ricevono supporto da Intesa Sanpaolo e dai partner in tutte le fasi del ciclo di vita aziendale. L’obiettivo è favorire investimenti nei fattori immateriali come ricerca e sviluppo, formazione e filiera produttiva, oltre ai principali driver di sviluppo: internazionalizzazione, sostenibilità, innovazione, transizione digitale, protezione e finanza straordinaria.

Dal 2019 sono circa 18.000 le Pmi candidate al programma, di cui 4.000 solo nell’ultima edizione. Tra queste, 150 imprese sono state selezionate per Imprese Vincenti 2026, incluse 10 realtà estere. Le aziende si distinguono per risultati in innovazione, transizione digitale ed ecologica, export, passaggio generazionale, crescita dimensionale e welfare aziendale, con un forte presidio dei rischi industriali e ambientali. Nel complesso contano circa 150.000 dipendenti e generano circa 35 miliardi di euro di fatturato.

Il programma prevede quindici tappe in tutta Italia, tre delle quali tematiche, oltre a un evento finale con tutte le imprese selezionate. In collaborazione con Intesa Sanpaolo Assicurazioni, l’edizione 2026 introduce un focus sulla cultura del rischio, con una menzione speciale assegnata in ogni tappa a un’impresa attenta alla protezione di persone e asset aziendali. A Napoli il riconoscimento è stato attribuito a Gimal srl, premiata per la sensibilità alla protezione assicurativa come leva strategica di crescita.

Il progetto coinvolge anche la Divisione International Banks di Intesa Sanpaolo e prevede una tappa dedicata alle imprese estere in relazione con le Pmi italiane. Spazio anche alle imprese sociali, al terzo settore e al comparto agroalimentare. L’edizione 2026 rafforza la Community delle Imprese Vincenti, rete nazionale di aziende impegnate nella promozione del Made in Italy, supportata dall’Osservatorio realizzato con The European House Ambrosetti. Nel 2025 dodici imprese della community hanno partecipato a una missione negli Stati Uniti, nella Silicon Valley.

“Siamo orgogliosi di supportare queste aziende eccellenti che investono in digitalizzazione, sostenibilità e persone, generando valore economico e sociale per il tessuto economico e la collettività del Mezzogiorno. Alla crescita e alla competitività queste imprese uniscono tradizione manifatturiera, innovazione, attenzione al capitale umano e una visione internazionale dell’impresa”, ha commentato Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo.