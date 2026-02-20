Intesa Sanpaolo, presentati i risultati del progetto “Un passo alla volta”

Si sono conclusi i primi risultati del progetto “Un passo alla volta”, promosso dalla Cooperativa Sociale L’Orsa Maggiore e sostenuto da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula, in collaborazione con CESVI.

L’iniziativa, attiva a Napoli, ha l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa di giovani in condizioni di fragilità personale, sociale ed economica, attraverso percorsi di formazione, empowerment e inserimento professionale. Il progetto proseguirà fino a giugno 2026.

Inclusione lavorativa

Il progetto è stato selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese ed è stato finanziato tramite una campagna di crowdfunding sulla piattaforma For Funding.

In soli quattro mesi, la raccolta ha superato i 100.000 euro grazie al contributo di cittadini, imprese e della banca stessa, che ha partecipato attivamente anche con iniziative di matching donation.

Formazione, lavoro, empowerment

“Un passo alla volta” ha coinvolto 10 persone tra i 18 e i 40 anni, appartenenti a categorie vulnerabili: giovani con disabilità, NEET e donne in difficoltà socioeconomica.

Il progetto ha offerto:

percorsi di formazione professionale in grafica, sartoria e ricevimento di sala

esperienze pratiche sul campo presso il Bar Bistrot & Factory

counseling individuale con 12 incontri dedicati

supporto continuo di tutor per lo sviluppo personale e professionale

L’approccio ha unito formazione teorica e pratica, favorendo l’acquisizione di competenze concrete e la preparazione al mondo del lavoro.

Grazie ai fondi raccolti, sono stati raggiunti importanti risultati:

formazione per 10 beneficiari

acquisto di attrezzature produttive

percorsi di counseling personalizzati

inserimento lavorativo di 3 partecipanti

copertura delle spese di locazione

Tre persone hanno ottenuto, per la prima volta, un contratto di lavoro dipendente: una donna con disabilità nel settore bar, un giovane nella stamperia e una donna nella sartoria.

Un modello sostenibile

“Il rapporto di lavoro continuativo ha reso queste persone maggiormente consapevoli del loro valore, favorendo i loro progetti di vita”, ha dichiarato Francesca D’Onofrio, presidente della cooperativa.

“Il nostro obiettivo è costruire una rete tra sociale e imprese per dimostrare che un modello di inclusione sostenibile è possibile”.

Il Programma Formula

Il progetto rientra nel Programma Formula, iniziativa di Intesa Sanpaolo dedicata a inclusione sociale, sostenibilità ambientale e accesso al lavoro.

“Abbiamo raccolto 100 mila euro per questo progetto e sostenuto 16 iniziative sul territorio per un totale di 2 milioni di euro”, ha spiegato Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia.

Il programma conferma la vocazione della banca come “banca d’impatto”, impegnata a ridurre le disuguaglianze e promuovere lo sviluppo locale.

Oltre 200 iniziative sostenute

Dal 2021, CESVI affianca Intesa Sanpaolo come partner strategico nella selezione dei progetti.

“Abbiamo sostenuto oltre 200 iniziative in tutta Italia, con l’obiettivo di generare cambiamenti sostenibili e inclusivi”, ha dichiarato Roberto Vignola, Vice Direttore generale dell’organizzazione.

Le progettualità riguardano ambiti chiave come:

contrasto alla povertà

inclusione sociale

welfare di comunità

formazione e lavoro

rigenerazione urbana

tutela del patrimonio culturale

L’iniziativa si inserisce nel piano strategico del gruppo guidato da Carlo Messina, volto a ridurre i divari sociali e favorire la crescita del Paese.

Attraverso interventi concreti sui territori, Intesa Sanpaolo rafforza il proprio impegno come attore sociale, promuovendo modelli di sviluppo inclusivo e sostenibile.