Intesa Sanpaolo punta sulle startup del Mezzogiorno: alleanza strategica con Vertis Sgr

Intesa Sanpaolo e Vertis Sgr avviano una collaborazione strategica per sostenere la crescita delle imprese innovative nel Mezzogiorno e rafforzare l’ecosistema dell’innovazione territoriale.

L’intesa coinvolge la Divisione Banca dei Territori e Intesa Sanpaolo Innovation Center, che metteranno a disposizione competenze specialistiche, rete di relazioni nazionali e internazionali e attività di networking, attraverso eventi e iniziative dedicate allo sviluppo dell’innovazione nel Sud Italia.

Investimenti e venture capital

Nel quadro dell’accordo, Neva SGR ha deciso di investire nel fondo Vertis Venture 6 Digital Sud (VV6) attraverso il proprio Fondo Sviluppo Ecosistemi di Innovazione.

Il fondo VV6, operativo da poco più di un anno, ha già raccolto oltre 49,5 milioni di euro e realizzato 7 investimenti, con altri 6 previsti entro fine anno. L’obiettivo è sostenere startup e PMI innovative in tutte le fasi di sviluppo, dal seed allo scaleup, con ticket tra 0,5 e 5 milioni di euro.

Il fondo opera nelle otto regioni del Mezzogiorno – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna – e punta su settori strategici come intelligenza artificiale, blockchain, cloud computing, cybersecurity, microelettronica, sanità digitale, agritech, fintech, proptech e spacetech.

Sostegno alle startup del Sud

La Divisione Banca dei Territori rafforza il proprio impegno verso le startup meridionali, anche attraverso strumenti finanziari e non finanziari. Nel solo 2025 ha erogato 70 milioni di euro a startup e PMI innovative del Mezzogiorno.

Tra le iniziative attive figurano il programma Up2Stars, il progetto di ecosistema Terra Next sulla bioeconomia, i Laboratori ESG di Napoli e Bari-Taranto e gli Innovation Hub di Napoli e Bari, oltre a servizi sviluppati con partner strategici del territorio.

Open innovation e rete internazionale

Intesa Sanpaolo Innovation Center avrà un ruolo centrale nella promozione di eventi di open innovation, favorendo l’incontro tra imprese, investitori, università, centri di ricerca e acceleratori.

L’obiettivo è creare connessioni stabili tra attori dell’innovazione e rafforzare la competitività delle startup del Sud sui mercati nazionali e internazionali.

Le dichiarazioni

«Intesa Sanpaolo punta sulla crescita dell’ecosistema innovativo del Mezzogiorno italiano, nel quale non mancano giovani talenti e centri formativi e di ricerca eccellenti», ha dichiarato Viviana Bacigalupo, direttrice generale di Intesa Sanpaolo Innovation Center. «L’accordo con Vertis SGR e la Divisione Banca dei Territori favorirà lo sviluppo delle startup più promettenti, con l’obiettivo di massimizzare gli impatti positivi nei territori».

Per Amedeo Giurazza, fondatore e amministratore delegato di Vertis SGR, la collaborazione rappresenta un passaggio strategico: «Rafforziamo il nostro ruolo di riferimento del venture capital nel Sud Italia, trasformando il potenziale innovativo locale in imprese scalabili e competitive a livello internazionale».

Un ecosistema in espansione

La partnership punta quindi a consolidare il ruolo del Mezzogiorno come polo emergente dell’innovazione italiana, combinando capitale, competenze e reti industriali in un unico sistema integrato di crescita.