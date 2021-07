Intesa Sanpaolo si conferma “Best Bank in Italy” anche nel 2021. Euromoney: Ecco i primati dell’istituto

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato nuovamente premiato da Euromoney come “Best Bank in Italy”, nell’ambito dell’assegnazione degli Awards for Excellence 2021. La Banca aveva infatti ricevuto il medesimo prestigioso riconoscimento anche lo scorso anno, a conferma della stabile leadership conquistata nel Paese.

Alcuni tra i principali motivi del posizionamento raggiunto, evidenziati da Euromoney: il ruolo svolto nel processo di consolidamento del settore, con il successo dell’acquisizione e integrazione di Ubi Banca; le performance in termini di profittabilità ed efficienza superiori al mercato; la resilienza del modello di business, che ne valorizza il profilo di wealth and protection company; lo straordinario supporto fornito all’economia reale durante la pandemia e per la sua ripresa post pandemica, con iniziative come Motore Italia per le Pmi e i progetti dedicati alle filiere; la leadership come Banca d’impatto, negli interventi per la sostenibilità sociale e ambientale, oltre che nell’ambito dei servizi tecnologici offerti ai clienti.

La classifica è stilata annualmente da Euromoney, pubblicazione di riferimento per il settore bancario e finanziario a livello internazionale. Gli Euromoney Awards for Excellence, che vengono assegnati dal 1992, sono attribuiti sulla base di analisi quantitative e qualitative dei servizi e delle performance, oltre che di sondaggi tra operatori istituzionali di settore.

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Il riconoscimento ricevuto da Euromoney anche quest’anno rappresenta una conferma della forza della Banca e dell’efficacia delle azioni intraprese con determinazione durante questi ultimi mesi, straordinari per il contesto nel quale abbiamo operato e straordinari nei risultati raggiunti. Rappresenta anche un incoraggiamento a proseguire con rinnovata convinzione nel percorso intrapreso, che fa del Gruppo un punto di riferimento imprescindibile per il Paese e per il suo futuro. Tutto questo è possibile grazie alle persone che con serietà e passione lavorano in Intesa Sanpaolo e con cui desidero condividere l’orgoglio per il premio ricevuto”.

Intesa Sanpaolo si è anche aggiudicata il riconoscimento di Euromoney come “Best Bank in Croatia” attraverso la sussidiaria croata Pbz.