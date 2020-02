Intesa Sanpaolo si rafforza nel private market con la neonata Eurizon Capital Real Asset SGR

Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato oggi Eurizon Capital Real Asset SGR, la NewCo specializzata nell’investimento in asset class alternative, focalizzate sull’economia reale, operativa dal 31 dicembre 2019.

Il progetto prevede lo sviluppo di un’offerta distintiva sugli investimenti alternativi di private market, per soddisfare i bisogni di extra-rendimento della nostra clientela privata e istituzionale, supportando al contempo la crescita del sistema produttivo con investimenti a diretto beneficio delle imprese. L’iniziativa si inserisce nella realizzazione del Piano di Impresa 2018-2021 del Gruppo Intesa Sanpaolo, rappresenta uno dei pilastri di crescita della Divisione Asset Management e rafforza l’impegno di Eurizon a sostegno dell’economia reale dopo l’iniziativa di successo dei PIR e degli ELTIF.

Eurizon è già attiva su tale linea di investimenti, grazie alla presenza di un team di esperti di finanza strutturata dedicato alla gestione di asset alternativi e alla creazione di prodotti specializzati in ABS e Leveraged Loans. Anche in considerazione delle iniziative intraprese e della strategicità del mercato dei “prodotti alternativi”, la società ha deciso di proseguire in questa direzione, rafforzando il proprio presidio sugli investimenti illiquidi.

Per valorizzare al meglio le expertise nel mercato delle asset class alternative, la Divisione Asset Management e la Divisione Insurance del Gruppo Intesa Sanpaolo hanno creato Eurizon Capital Real Asset, una joint venture, partecipata al 51% da Eurizon Capital SGR e al 49% da Intesa Sanpaolo Vita, che si propone come polo di competenza distintiva negli investimenti alternativi di private market. La NewCo ha avviato l’operatività lo scorso 31 dicembre 2019 con un patrimonio di 3,4 miliardi di euro, ricevuto in delega di gestione da Intesa Sanpaolo Vita, e una struttura costituita da 10 professionisti, con competenze specifiche nel Private Equity, Private Debt, Infrastrutture e Real Estate.

Eurizon Capital Real Asset SGR istituirà e gestirà mandati e fondi di investimento alternativi (FIA) destinati alla Divisione Insurance, agli investitori istituzionali, ai family office e alla clientela privata della Divisione Private Banking e di Banca dei Territori. La nuova società ha competenze nel multimanager, attraverso la selezione di altri FIA e co-investimenti focalizzati sul private equity, sul debito corporate, sulle infrastrutture e sull’immobiliare.