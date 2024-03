BRESCIA (ITALPRESS) – “Siamo una realtà in cui il Terzo settore è molto vivo e ha bisogno di essere accompagnato per il suo massimo sviluppo. La scelta della sede nel cuore della città è importante, perchè accorcia ancora di più le distanze tra noi e la banca intesa come volontà di supporto sociale”. A dirlo il sindaco di Brescia, Laura Castelletti, in occasione dell’inaugurazione in città della sede di “Intesa Sanpaolo per il sociale”.

