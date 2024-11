Intesa Sanpaolo, trimestre oltre le attese: stime al rialzo per il 2025

Intesa Sanpaolo consolida la posizione di leader nel panorama bancario europeo, chiudendo i primi nove mesi con risultati finanziari che superano le aspettative degli analisti. Il consigliere delegato e Ceo Carlo Messina a annunciato un utile netto di circa 7,2 miliardi, in crescita rispetto ai 6,12 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, un segnale chiaro della robustezza e della resilienza dell’istituto. In un contesto di crescente competitività nel settore bancario, Intesa Sanpaolo si distingue non solo per i risultati economici ma anche per la sua capacità di innovare e diversificare le proprie attività. Messina ha evidenziato che il valore di Borsa della banca la posiziona al fianco di istituzioni di grande calibro come BNP Paribas e Santander, nonostante una dimensione di bilancio inferiore. “Siamo i primi nell’Eurozona per crescita dei ricavi e nel rapporto tra commissioni e attività assicurativa rispetto al totale dei ricavi”, ha dichiarato con orgoglio.

Un fattore chiave nel successo della banca è il patrimonio di risparmio gestito, che ammonta a circa 1.400 miliardi di euro, in crescita di oltre 135 miliardi rispetto al 2023. Questo rappresenta una base solida su cui costruire il futuro e affrontare le sfide che i tassi di interesse in evoluzione possono comportare. L’utile del terzo trimestre ha superato le attese di mercato, raggiungendo 2,4 miliardi di euro, un risultato che evidenzia la capacità di Intesa Sanpaolo di generare profitti anche in un contesto economico difficile. I proventi operativi netti hanno mostrato un incremento dell’8,5% su base annua, totalizzando 20,4 miliardi di euro. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando un calo dell’1,1% rispetto al trimestre precedente, segno di una certa volatilità nel mercato. Nonostante ciò, la banca ha registrato un aumento delle commissioni nette, che hanno raggiunto 2,307 miliardi di euro, in crescita del 9,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Messina ha sottolineato come questa performance positiva sia sostenuta da un forte incremento degli interessi netti, che sono stati pari a 3,942 miliardi, con un incremento del 3% rispetto al terzo trimestre 2023. Grazie a questi risultati, Intesa Sanpaolo ha rivisto al rialzo le previsioni per il 2025, puntando a un utile netto di circa 9 miliardi di euro, rispetto agli oltre 8,5 miliardi inizialmente previsti.

La banca ha annunciato un payout ratio cash pari al 70% dell’utile netto consolidato per ciascun anno del Piano di Impresa 2022-2025, con un aumento previsto del dividendo per azione. L’acconto dividendi di 17 centesimi per azione, al lordo delle ritenute di legge, rappresenta un ulteriore incentivo per gli azionisti, offrendo un rendimento del 4,3% al prezzo attuale delle azioni. Intesa Sanpaolo sta investendo significativamente nel futuro, puntando su innovazione e sostenibilità. Ha previsto un piano di ricambio generazionale e una trasformazione digitale che prevede 4.000 uscite volontarie e 3.500 nuove assunzioni entro il 2028. Questo piano mira a rafforzare la presenza della banca nei settori strategici, in particolare nel wealth management. In aggiunta, Intesa Sanpaolo ha investito 3,5 miliardi di euro in tecnologia, introducendo Isybank, una banca digitale concepita per attrarre un milione di clienti entro il 2025. Questo progetto rappresenta un passo importante verso la modernizzazione dei servizi bancari e la riduzione dei costi operativi. Un altro settore in cui Intesa Sanpaolo sta investendo è quello del wealth management e advisory. Con strumenti digitali come Fideuram Direct, la banca sta cercando di attrarre clienti nel settore del private banking, avendo già raccolto 74.200 clienti e 2,84 miliardi di euro in attività finanziarie.

Nonostante i risultati positivi, Messina ha espresso cautela riguardo a potenziali acquisizioni nel settore. Rispondendo a domande su opportunità di acquisizione, ha sottolineato che, al momento, le possibilità sono limitate a causa di vincoli antitrust e della situazione attuale del mercato. “Aspetteremo il 2025 per valutare opportunità di acquisizione in un contesto più chiaro”, ha affermato, enfatizzando l’importanza di una strategia prudente. Intesa Sanpaolo si prepara a un futuro promettente, sostenuta da solidi risultati finanziari e da una chiara visione strategica. La banca si impegna a generare valore per gli azionisti, con significative distribuzioni di dividendi e un focus continuo sull’innovazione e la crescita sostenibile. Con un modello di business diversificato e un impegno costante verso l’eccellenza, Intesa Sanpaolo sembra ben posizionata per affrontare le sfide future e sfruttare le opportunità nel dinamico panorama bancario europeo.