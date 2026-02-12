Intesa Simest–Msc Crociere: Così promuoveremo la crescita della filiera crocieristica

Simest, società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e la divisione Crociere del Gruppo Msc, tra i leader globali del settore, hanno sottoscritto un Protocollo di filiera per promuovere nuovi investimenti a sostegno della competitività sui territori e della crescita sui mercati internazionali delle imprese italiane che operano nella filiera della compagnia.

La divisione Crociere del Gruppo Msc è oggi la terza compagnia di crociere al mondo e leader in Europa, con una presenza consolidata e in espansione in Nord America. Può contare su una flotta di 25 navi moderne, operative su cinque continenti, con itinerari in oltre 100 Paesi e più di 300 destinazioni, facendo leva su una filiera italiana altamente qualificata.

Credito agevolato per innovazione e sostenibilità

L’accordo consentirà a Simest di intercettare i fabbisogni delle imprese fornitrici italiane, in coerenza con i piani di investimento e con gli obiettivi di sviluppo territoriale della divisione Crociere del Gruppo Msc. L’obiettivo è facilitare l’accesso al credito a condizioni agevolate per investimenti mirati a innovazione tecnologica e digitale, sostenibilità e rafforzamento patrimoniale.

Previsti anche finanziamenti per iniziative legate alla crescita e allo sviluppo delle competenze: inserimento e formazione di personale qualificato, ingresso di figure manageriali a supporto dei processi di sviluppo, potenziamento delle competenze tecniche e commerciali.

Sostegno all’espansione sui mercati esteri

Il Protocollo punta inoltre a sostenere l’espansione internazionale delle imprese della filiera, favorendo l’apertura di nuove strutture all’estero, l’ottenimento di certificazioni e brevetti e il ricorso a consulenze specialistiche per progetti di internazionalizzazione. Il tutto in linea con gli obiettivi di crescita della divisione Crociere del Gruppo Msc e con una strategia di diversificazione e ampliamento delle quote di mercato.

L’intesa sarà accompagnata da un percorso di iniziative dedicate: webinar, workshop informativi e formativi e un primo evento territoriale per favorire il dialogo diretto con le imprese della filiera italiana del Gruppo Msc.

Il progetto “Filiere d’impatto”

L’accordo rientra nell’iniziativa “Filiere d’impatto”, avviata da Simest sulla base degli indirizzi strategici del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la competitività – anche sul territorio nazionale – delle imprese inserite in filiere strategiche ad alta vocazione export.

Alfonso Piccirillo, chief financial officer della divisione Crociere del Gruppo Msc, sottolinea: “L’intesa con Simest si inserisce in una strategia volta a rafforzare solidità, competitività e capacità di sviluppo della filiera italiana, valorizzandone il potenziale sia in Italia sia sui mercati esteri”.

Carolina Lonetti, direttore export e finanza agevolata Simest, evidenzia: “L’Accordo siglato con la divisione Crociere del Gruppo Msc attiva un percorso operativo mirato a stimolare un dialogo diretto con tutte le imprese italiane della filiera per poterne valutare i fabbisogni di sviluppo, facendo leva sulla capacità di ingaggio di un grande gruppo industriale con una presenza globale consolidata. L’obiettivo è quello di sostenere sia le aziende già presenti sui mercati esteri sia quelle che ancora non lo sono ma che fanno parte della filiera internazionale della divisione Crociere”.