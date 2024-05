Intesa Sp: Francesco Profumo nuovo presidente di isybank

Milano, 3 mag. (askanews) – Francesco Profumo assume la carica di presidente di isybank, la banca digitale del gruppo Intesa Sanpaolo. Lo comunica la banca.

Profumo, già preside della Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino, ateneo di cui è stato Rettore tra il 2005 e il 2011, è stato presidente della Compagnia di San Paolo (prima azionista di Intesa Sanpaolo) dal 2016 a febbraio 2024. In passato è stato anche ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dal 2011 al 2013, nonchè presidente del Cnr dal 2011 al 2012, e dal 2022 è Membro European Innovation Council – Commissione Europea.

“Grazie alla presidenza di Francesco Profumo, isybank potrà beneficiare di spiccate competenze, un ampio bagaglio di esperienze, una notevole sensibilità verso l’innovazione in una proiezione internazionale”, ha commentato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina. “Tutto questo in coerenza con il nostro posizionamento di leader europeo anche in campo tecnologico, forte dei cospicui investimenti effettuati, pari a 3 miliardi di euro dal 2022 ad oggi”.

Mario Boselli, Cavaliere del Lavoro, noto imprenditore del settore tessile, attualmente presidente di Prestitalia, lascia la presidenza per ricoprire l’incarico di vicepresidente. Antonio Valitutti è confermato nel ruolo di amministratore delegato. Fanno inoltre parte del cda di isybank: Vanna Alfieri, Giampio Bracchi, Renato Cerioli, Achille Galdini, Paola Papanicolau, Claudia Vassena.