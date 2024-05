Intesa Sp punta sui giovani, Isybank partner dei megaconcerti di Milano e Napoli. Buoni regalo e agevolazioni

Isybank è presenting partner di Radio Italia Live – Il Concerto. La banca digitale di Intesa Sanpaolo sarà protagonista nel doppio appuntamento di quest’anno con il più grande evento gratuito di musica live in Italia: il primo domani in Piazza del Duomo a Milano alle 20.40, e il prossimo 27 giugno per la prima volta a Napoli nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito. La presenza di isybank conferma e rafforza la solida partnership che già da anni vede Intesa Sanpaolo al fianco di Radio Italia e della grande musica italiana. Durante la stagione in corso di Radio Italia Live, nell’isybank Music Place sono state ospitate decine di interviste e performance live dei cantanti e degli artisti italiani più amati. La collaborazione con Radio Italia è coerente con l’obiettivo del Gruppo Intesa Sanpaolo di mettere i giovani al centro della propria strategia, interpretandone interessi e linguaggi e creando per loro valore sostenibile. Il pilastro Esg del piano di impresa 2022-2025, con il quale Intesa Sanpaolo ha annunciato di voler costruire “la banca dei prossimi dieci anni”, comprende il sostegno all’inclusione finanziaria e favorisce l’accesso al credito anche per i più giovani, con strumenti concreti che rispondono alle loro esigenze: dalla formazione attraverso il prestito d’onore PerMerito, all’acquisto della prima casa con il Mutuo Giovani che rende la rata sostenibile grazie a scadenze fino a 40 anni. Agli under 35 isybank riserva la gratuità su isyPrime, il piano più completo dell’offerta, azzerando anche le spese di bollo. Per chi scarica l’app entro il prossimo 17 giugno, attivando un piano a scelta tra isyLight, isySmart o isyPrime, un Buono Regalo Amazon.it da 50 euro: per riceverlo basterà fare un pagamento di qualsiasi importo con la carta di debito entro 15 giorni dall’apertura del nuovo conto. L’opportunità raddoppia con un secondo Buono Regalo Amazon.it da 50 euro, accreditando lo stipendio o la pensione entro il 31 gennaio 2025, oppure con un saldo contabile di almeno 2.000 euro alla stessa data.