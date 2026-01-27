Intesa tra Ass. maestri sci italiani e Avis su donazione sangue e salute

Milano, 27 gen. (askanews) – Un protocollo d’intesa volto a promuovere la donazione di sangue e plasma, la tutela della salute e l’importanza di corretti stili di vita, anche attraverso i valori positivi dello sport. È quanto sottoscritto il 27 gennaio a Milano da Avis e Associazione maestri di sci italiani (Amsi). L’accordo, firmato dai presidenti nazionali Oscar Bianchi e Luciano Stampa, ha durata triennale e si inserisce in un percorso di collaborazione orientato alla condivisione di obiettivi e valori comuni.

L’intesa nasce con l’obiettivo di favorire e promuovere la diffusione di messaggi di sensibilizzazione legati alla donazione, alla salute e al benessere, valorizzando il ruolo educativo dello sport. Le parti si impegnano a valutare, nel tempo, possibili occasioni di collaborazione e momenti di confronto, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali, con l’intento di rafforzare il legame tra pratica sportiva, responsabilità sociale e cultura della solidarietà.

“Questo accordo non fa altro che ribadire l’attenzione che da sempre la nostra associazione ripone verso il tema della salute e dell’attività fisica. Mantenere corretti stili di vita è il dovere principale di qualsiasi donatrice o donatore e siamo molto lieti che una realtà come Amsi abbia colto questa opportunità” ha commentato il presidente di Avis Nazionale, Oscar Bianchi, spiegando che “in fin dei conti, non c’è miglior donatore di sangue e plasma di una persona che pratica attività sportiva. È significativo, aggiungo, che questa firma arrivi a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, come a voler testimoniare il desiderio che anche Avis ha di prendere parte da protagonista, seppur simbolico, a questo evento così atteso”.

“Per Amsi questo Protocollo d’Intesa rappresenta una scelta di valore civico, che riconosce nello sport uno strumento di responsabilità sociale e di attenzione alla salute. I maestri di sci, nel loro ruolo professionale, sono quotidianamente a contatto con famiglie, giovani e sportivi e contribuiscono a diffondere una cultura della sicurezza, dei corretti stili di vita e del rispetto della persona” ha dichiarato il presidente Amsi, Luciano Stampa, rimarcando che “l’intesa con Avis rafforza il legame tra sport e comunità, confermando il valore sociale dello sport come patrimonio condiviso”.

I donatori sono complessivamente 1.678.573 (28 ogni 1.000 abitanti), il 66% è composto da uomini e il 34% da donne. Ogni anno vengono effettuate oltre 3 milioni di donazioni. Avis è la più grande associazione di donatori di sangue italiana. Fondata nel 1927 a Milano, oggi conta su oltre 3.300 sedi presenti su tutto il territorio nazionale e su più di 1,3 milioni di soci. L’Amsi oggi rappresenta oltre 14mila maestri di sci ed oltre 400 scuole distribuite in tutta Italia.