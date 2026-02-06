Intesa tra le Arciconfraternite dei Pellegrini e dei Bianchi: Così rilanceremo la Pignasecca

Insieme per la cultura e il sociale e per promuovere i valori della solidarietà. L’Arciconfraternita dei Pellegrini e la Real Compagnia ed Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo domenica a Napoli sigleranno ufficialmente un accordo di collaborazione. L’appuntamento è alle 11:30 nella Sala del Mandato dell’Arciconfraternita dei Pellegrini (ingresso dall’ospedale). L’accordo nasce dall’intento comune di valorizzare l’impegno sociale e promuovere la crescita culturale del territorio. In particolare, le due storiche istituzioni puntano a realizzare progetti che coinvolgano la cittadinanza e che siano espressione della loro vocazione al servizio e alla promozione dei valori culturali e cristiani. A sottoscrivere l’accordo saranno Antonino dei Marchesi Sersale, vice superiore della Real Compagnia ed Arciconfraternita dei Bianchi dello Spirito Santo, e Giovanni Cacace, primicerio dei Pellegrini. L’avvocato Carlo Maria Faiello presenterà le linee guida della prima iniziativa congiunta, la valorizzazione dell’area della Pignasecca a Napoli, con l’obiettivo di coinvolgere associazioni ed enti di eccellenza e stimolare la partecipazione attiva di tutte le realtà del territorio. L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso che mira a favorire la collaborazione e la crescita del tessuto sociale e culturale locale, con particolare riguardo al centro storico di Napoli.