Intesa Visa-Glovo, servizi online per 5 mila negozi. Obiettivo: stimolare la digitalizzazione dei piccoli esercenti

Visa e Glovo, la piattaforma di delivery multi-categoria, annunciano una collaborazione per supportare il business del piccolo commercio locale, uno dei più colpiti dall’emergenza Covid-19. La collaborazione nasce con l’obiettivo di incentivare i negozi di prossimità all’utilizzo di nuovi modelli di distribuzione, basandosi su strumenti digitali. Le nuove tecnologie e il web hanno il grande pregio di abbattere le distanze e le barriere commerciali, allargando il raggio degli utenti altrimenti difficili da raggiungere, specialmente per le piccole realtà imprenditoriali. Oltre 5.000 piccoli esercizi commerciali di 14 città confluiranno in uno spazio dedicato ”Attività Locali”, all’interno dell’app di Glovo, che verrà promosso – attraverso delle campagne promozionali – da entrambe le società. A partire da questa settimana e per tutta l’estate, le campagne coinvolgeranno pizzerie, pasticcerie, gelaterie, enoteche, gastronomie di quartiere, panetterie, fioristi, farmacie e altre tipologie di negozi di vicinato distribuiti lungo tutto lo stivale. L’iniziativa coinvolge infatti, commercianti di Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Monza, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Verona. Questo con un duplice obiettivo: da una parte far conoscere ai consumatori di queste città i negozi di prossimità e i loro prodotti stimolandone il consumo e, dall’altra, supportare i piccoli esercenti in un percorso di maggiore digitalizzazione, fondamentale per lo sviluppo del proprio business. Uno sviluppo che deve essere inserito in un contesto di mercato nuovo, sia lato domanda che offerta, e segnato da una crescita importante della spesa online. Un recente studio Visa rileva che gli acquisti online in Italia sono aumentati di oltre il 20% in aprile, rispetto a quanto rilevato l’anno precedente. Inoltre, il pagamento contactless risulta attualmente la modalità preferita in Europa, con due acquisti su tre in negozio effettuati tramite carta contactless o telefono cellulare. In Italia, in particolare, il numero di acquisti contactless è aumentato di oltre il 10% (Dati VisaNet ad Aprile 2020). Ciononostante, una ricerca di Visa ha rilevato che meno di uno su due piccoli imprenditori in Europa è in grado di accettare pagamenti online. Ecco perché le due aziende uniscono le forze con l’obiettivo comune di supportare concretamente, in questo periodo particolarmente difficile, lo sviluppo delle attività di vendita online, marketing e pagamenti digitali delle piccole realtà locali attraverso il digitale che porta in primis efficienza a costi contenuti. Sia Visa che Glovo stanno sostenendo i rispettivi settori grazie a un approccio all’innovazione a tutto tondo che mette al centro l’evoluzione delle esigenze del mercato sia lato domanda, che offerta.