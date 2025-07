Intimamente, l’importanza del benessere intimo quotidiano

Alfasigma ha presentato due nuovi detergenti intimi

Milano, 30 giu. – La corretta igiene intima quotidiana femminile è fondamentale. Questo è il fulcro dell’evento organizzato a Milano da Alfasigma che ha presentato una nuova linea di detergenti Meclon Intima studiata appositamente per l’igiene di tutti i giorni e offrire maggiore protezione. Promuovere una cultura del benessere anche in ambito intimo è necessario, in modo che disturbi comuni come vaginosi e candidosi non compromettano l’equilibrio del microbiota. Rimuovendo sudore, batteri in eccesso e impurità, infatti, si contribuisce all’equilibrio della flora microbica, preservando il pH fisiologico.Il Dott. Francesco De Seta, medico e ginecologo, ci ha quindi spiegato l’importanza dell’igiene intima: “L’igiene intima ha assunto un ruolo importantissimo negli ultimi anni. Se da una parte significa igiene quotidiana nel rispetto dei tessuti e del micro-ambiente vaginale, l’igiene intima ha un grande rilievo anche nella prevenzione”. Per tutta questa serie di motivi Alfasigma ha deciso di creare due nuovi prodotti per la detersione del brand Meclon Intima. Chiara Francini, Group Brand Manager Area Nutra & Intimate Care Alfasigma, ha dichiarato: “Abbiamo pensato a Meclon Intima QUOTIDIANO per un utilizzo appunto giornaliero, mentre Meclon Intima CONTROLLO ATTIVO è stato realizzato con ingredienti naturali indicati per il trattamento di piccole infezioni vaginali. Gli elementi presenti all’interno del prodotto sono stati accuratamente selezionati e vantano attività scientificamente riconosciute. Vogliamo sottolineare quanto la prevenzione e la cura delle donne passi attraverso anche il benessere intimo”. L’igiene intima personale femminile non può essere assolutamente trascurata e la consapevolezza è il primo passo per il benessere. Perché prevenire è sempre meglio che curare.(Servizio pubbliredazionale)