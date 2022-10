Intossicazione da mandragora: 44enne in rianimazione

È grave il 44enne ricoverato questa notte all’ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli (Na) dopo aver ingerito della verdura probabilmente contaminata da mandragora, la cosiddetta ‘pianta del diavolo’. L’uomo è stato trasferito in rianimazione nell’ospedale di Giugliano in Campania (NA) in prognosi riservata. Il sospetto è che le persone intossicate abbiano mangiato soprattutto spinaci. L’uomo presenta una polmonite da ingestione perché avrebbe perso conoscenza e ingerito così il proprio vomito.