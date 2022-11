Un ragazzo di 21 anni è morto per una probabile intossicazione di monossido di carbonio a Segrate (Milano). L’allarme è scattato alle 11.49. Sul posto in via Giosuè Carducci sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118. Con la vittima c’era anche un ragazzo di 24 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Fatebenefratelli. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della compagnia di San Donato Milanese.