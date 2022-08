Intrappolate nell’auto finita all’alba nel fiume, madre e figlia muoiono annegate a Padova

Due donne sono morte annegate, intrappolate nella propria automobile, una Volkswagen Polo bianca, finita stamattina, intorno alle 6,15, dentro il canale Gorzone, a Stanghella. Avevano 75 e 48 anni, ed erano madre e figlia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della vettura e dei corpi.

A recuperare i due corpi, sono stati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Venezia, intervenuti assieme alle squadre di Este (Padova) e Rovigo. La vettura su cui viaggiavano le due donne – che prima di arrendersi hanno tentato disperatamente di salvarsi uscire dall’abitacolo – e’ stata ripescata e sono in corso verifiche per escludere la presenza di altre persone a bordo.