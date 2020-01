InvestHorizon, accelerazione per startup: ancora pochi giorni per candidarsi

Ancora pochi giorni per candidarsi a InvestHorizon, il programma di accelerazione per startup finanziato dalla Commissione europea in associazione con Eureka.

Il programma vuole sostenere 100 Pmieuropee nel trovare 500 milioni di euro in investimenti attraverso webinar, corsi e la creazione di una community.

L’iniziativa è rivolta a tutte le scaleup europee specializzate in deeptech che hanno raccolto almeno 250.000 euro in equity, o 500.000 in grant, e che hanno l’obiettivo di chiudere un round di serie A da 2.5 milioni.

Le candidature saranno aperte fino al 31 gennaio 2020.