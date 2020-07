Investimenti azionari: Le azioni Americane [2020]

Ad oggi, sono molti gli investitori che scelgono di accedere al mercato statunitense, dove sono quotati i colossi finanziari della new economy.

Il mercato borsistico Italiano (Piazza Affari), il luogo finanziario dove sono quotate tutte le aziende del nostro Paese, non offre possibilità di guadagno dal gioco di borsa come gli investimenti in azioni americane.

I titoli americani si muovono con la stessa dinamicità economica degli Stati Uniti, considerata un’economia trainante a livello globale, per questo motivo questi sono così oggetto degli investimenti azionari.

Basta pensare alla velocità con cui l’economia Americana sta ripartendo; in seguito alla crisi economica dovuta all’emergenza Covid-19, rispetto all’Europa, la solidità delle basi finanziarie su cui il paese contava prima della recente crisi economica, hanno determinato, in tutte le sue sfaccettature, la ripresa paese a livello finanziario.

Il più grande mercato azionario nel mondo

Il NASDAQ (National Association of Securities Dealers Quotation), indice di riferimento per tutti i principali titoli Americani, è composto da tutte le più importanti aziende statunitensi quotate sul mercato azionario mondiale; l’indice negli ultimi anni ha superato il record relativo alla storia della propria crescita finanziaria, uno sviluppo dovuto principalmente alla sua composizione azionaria, fortemente influenzata dalle società legate al mondo della tecnologia.

Da anni le società e le aziende con i maggiori profitti sono quelle che hanno partecipato alla rivoluzione dei settori cosiddetti Tech, molte di queste realtà finanziarie trovano la loro sede fiscale e amministrativa in America, famose nel mondo come alcune delle migliori aziende che producono smartphone, servizi internet e pubblicitari.

Un terzo del mercato finanziario della ricchissima Dubai è sotto il controllo del Nasdaq, insieme ad almeno 8 borse in Europa, un mercato prevalentemente telematico dove tutte le transazioni sono effettuate on line.

Il Nasdaq è considerato in tutto il mondo come uno dei titoli di borsa più sicuri e duraturi su cui investire, esattamente come il Dow Jones o il S&P 500, da cui si differenzia non includendo società finanziarie all’interno del gruppo e ammette anche compagnie registrate fuori dagli Stati Uniti.

Intervenire sul NASDAQ adesso rimane una scelta di moltissimi investitori esperti, eventi come il famoso boom della New Economy del 2000 ha portato l’indice a toccare il suo punteggio record di 5132 punti, fanno ricordare quanto quotidianamente questa realtà azionaria possa presentare buone occasioni di guadagno, sia sul breve che sul lungo termine.

New Economy a confronto con l’indice storico Dow Jones

Con New Economy si intende l’insieme degli eventi economici che sono avvenuti dopo lo sviluppo delle tecnologie, e quindi delle comunicazioni.

Questa nuova economia si è fatta spazio nel mondo portando una larghissima diffusione di contenuti digitali, di servizi informatici e di conseguenza una vastissima crescita dei mercati finanziari; operando in un mercato globalizzato dalle nuove tecnologie, che abbatteva i costi della gestione aziendale e dava l’opportunità alle imprese di non essere “imprigionate” alla loro una sede fisica, ma di continuare a svilupparsi con i nuovi strumenti virtuali.

A dominare la vendita al dettaglio di questa nuova economia digitale, c’è il colosso finanziario Amazon, che più o meno occupa metà di tutto il commercio Tech americano, ottenendo la maggior parte dei suoi profitti dai servizi Amazon Web Services e cloud computing.

Nel mondo degli investimenti, tutti vorrebbero avere nel proprio wallet digitale qualche titolo Amazon, anche chi investe da poco può facilmente rendersi conto del grandissimo valore azionario dell’e-commerce.

Dow Jones è il nome di un indice di borsa che per anni è stato riconosciuto nel mondo finanziario come l’indice più rappresentativo riguardo l’andamento economico Americano; l’indice Dow è considerato tra gli indici di borsa più antichi mai stati creati, ma da quando esiste, le cose nei mercati sono radicalmente cambiate.

Il Dow è un indice che va in base al prezzo di tutte le sue componenti, più è alto il prezzo delle azioni di una società, maggiore è l’influenza che essa ha sulla direzione del Dow jones, di conseguenza, il titano dello shopping online Amazon, probabilmente non sarà mai membro della media industriale Dow, anche se rappresentano quello che è diventato il settore più dominante dell’economia.