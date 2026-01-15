Investimenti, concorrenza e regole: authority e aziende a confronto a Napoli

In un contesto segnato da tensioni geopolitiche e mercati volatili, il rispetto delle regole non è più un semplice adempimento burocratico, ma una leva competitiva per attrarre investimenti. Di questo si discuterà a Napoli domani, venerdì 16 gennaio alle ore 15.30, nella storica sede di Palazzo Donn’Anna, in occasione del workshop “Diritto ed economia: concorrenza, regolamentazioni, investimenti e sviluppo”, promosso da Ga-Alliance.

L’incontro, organizzato dalla realtà legale e fiscale internazionale che riunisce oltre 2.600 professionisti attivi in 80 Paesi, si propone come un confronto diretto tra settore pubblico, autorità di regolazione e mondo delle imprese. Al centro del dibattito, la necessità di costruire un ecosistema trasparente e regolamentato in grado di sostenere la crescita economica della Campania, del Mezzogiorno e dell’intero sistema Paese.

“Il quadro normativo deve essere percepito dalle aziende non come un limite, ma come un asset strategico”, dichiara Francesco Sciaudone, managing partner di Ga-Alliance. “Con questo workshop vogliamo creare un ponte tra le esigenze del business e il rigore delle istituzioni, partendo da Napoli, hub fondamentale per il Mediterraneo”.

Il parterre dei relatori riunisce alcune delle principali figure del panorama istituzionale e giuridico italiano. Interverranno Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Roberto Rustichelli, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm); Paolo Del Vecchio, vicesegretario generale e direttore della direzione legale dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera); Francesco Greco, generale di corpo d’armata e comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di finanza; Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell’Unione industriali Napoli; Tommaso Miele, presidente aggiunto della Corte dei conti; Carmine Volpe, presidente aggiunto del Consiglio di Stato.

Al dibattito parteciperanno anche i professionisti di Ga-Alliance, tra cui lo stesso Sciaudone e gli of counsel Ezio Simonelli, presidente della Lega calcio Serie A, e Francesco Urraro, vicepresidente del Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.

Il workshop sarà un’occasione di approfondimento sul peso delle normative in materia di concorrenza e sulle regolamentazioni energetiche e ambientali, elementi chiave per la stabilità dei mercati e l’attrazione di capitali esteri. L’incontro si chiuderà con un cocktail party dedicato al networking tra rappresentanti delle istituzioni e della business community.