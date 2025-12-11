Investimenti e innovazione sull’asse Italia-Mozambico: anche il presidente Chapo all’incontro di Roma

La Camera di Commercio Mozambico-Italia (CCMI), in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma e Confindustria Assafrica e Mediterraneo, organizza oggi a Roma, presso l’Hotel Westin Excelsior in via Vittorio Veneto 125, la Tavola Rotonda imprenditoriale Mozambico-Italia.

L’evento vede la partecipazione del Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo, in visita istituzionale in Italia per promuovere le opportunità di investimento nel Paese.

Scambio di esperienze e opportunità di mercato

La tavola rotonda riunisce molte delle più importanti aziende italiane nei settori energia, ingegneria, costruzioni, logistica, tecnologia, agroindustria e innovazione. L’incontro offrirà uno spazio di dialogo e di scambio di esperienze, presentando le opportunità offerte dal mercato italiano e favorendo partnership commerciali e tecnologiche tra imprese dei due Paesi.

Il Mozambico, destinazione strategica per l’Italia

Oggi il Mozambico rappresenta una delle principali destinazioni per gli investimenti italiani in Africa. Aziende come ENI e Saipem hanno svolto un ruolo chiave nel settore energetico, in particolare nel progetto Coral Norte FLNG, il cui investimento totale supera 7,2 miliardi di dollari.

Altre aziende italiane di rilievo — tra cui Baker Hughes, Renco, CMC Ravenna, Inalca, Ecolibri e Donelli — operano nei settori energia, edilizia, industria alimentare, logistica, tecnologie sostenibili e in progetti ad alto impatto socioeconomico, rafforzando i legami economici tra Italia e Mozambico.