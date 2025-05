Investimenti, gli italiani si affidano più a banche e consulenti che al digitale

Nel prendere una decisione di investimento, 3 investitori italiani su 4 (75 per cento) sono influenzati dal supporto ricevuto dalla propria banca in filiale e di persona. E’ quanto emerge dal focus sull’Italia della nuova indagine globale Amundi sul coinvolgimento digitale degli investitori retail. Gli investitori italiani (61 per cento) si fanno guidare meno da fonti digitali rispetto alla media europea (69 per cento) e sono meno propensi a detenere investimenti attraverso piattaforme digitali (69 per cento) rispetto al nostro campione europeo (78 per cento). In Italia quasi 7 uomini su 10 utilizzano fonti digitali di consulenza e formazione per prendere decisioni di investimento, mentre fra le donne sono solo la metà (54 per cento). Gli uomini (55 per cento) sono anche più propensi delle donne (45 per cento) a consigliare App e soluzioni digitali ad amici e familiari. Gli uomini ricorrono molto spesso all’utilizzo di social media come Instagram (68 per cento), Facebook (56 per cento), X (48 per cento) e TikTok (40 per cento) come fonti di informazione, consigli e indicazioni sugli investimenti. Le donne, invece, sono più inclini a utilizzare forum specializzati/piattaforme finanziarie (38 per cento). Nonostante ciò, le donne sono tre volte più propense a fidarsi dei consigli finanziari offerti sui social media (38 per cento contro il 12 per cento degli uomini).