Investimenti, innovazione, credito: le opportunità della Zes Unica. Focus all’Unione industriali di Napoli

“Investimenti, innovazione, credito. Il valore del Mezzogiorno e le opportunità della Zes Unica”: è il titolo del convegno organizzato da Intesa Sanpaolo e Confindustria che si svolge martedì 25 marzo (ore 17) nella sede dell’Unione Industriali di Napoli di piazza dei Martiri. Focus dell’incontro introdotto: “l’imprenditoria del Sud e le leve di sviluppo per il territorio attivabili nell’ambito del nuovo accordo tra Intesa Sanpaolo e Confindustria per il quadriennio 2025-2028. Dopo isaluti d’apertura di Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali di Napoli, e Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, sarà presentato il Rapporto “Check-up Mezzogiorno” realizzato da Confindustria e da Srm – Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. Massimo De Andreis, Direttore Generale Srm Studi e Ricerche Mezzogiorno, e Natale Mazzuca, vicepresidente per le Politiche Strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno Confindustria, illustreranno le prospettive strategiche per l’industria al Sud.

L’evento proseguirà poi con una tavola rotonda su “La Zes Unica del Mezzogiorno come driver di sviluppo per il territorio” in cui si confronteranno Angelo Camilli,

vicepresidente per il Credito la Finanza e il Fisco Confindustria; Giuseppe Romano, Commissario Zes Unica del Mezzogiorno; Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo.

La chiusura dei lavori sarà affidata al presidente di Confindustria Emanuele Orsini e al Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Stefano Barrese che discuteranno di investimenti, innovazione e credito come fattori chiave per la crescita delle imprese italiane. Modererà Janina Landau, giornalista di Class CNBC.