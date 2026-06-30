Investimenti internazionali: a Roma l’Annual Meeting del Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere

Si terrà giovedì 2 luglio dalle 9,30 alle 13, a Roma presso la Luiss Guido Carli, l’Annual Meeting 2026 del Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere, intitolato “Territori che attraggono. Regioni, imprese e istituzioni per consolidare gli investimenti esteri”.

L’incontro sarà l’occasione per la presentazione del Rapporto 2026 dell’Osservatorio Imprese Estere, dedicato all’analisi del contributo delle imprese a controllo estero alla competitività del Paese, con particolare attenzione al ruolo degli investimenti internazionali nello sviluppo dei territori, dell’innovazione, dell’export e delle filiere produttive.

Ad aprire i lavori saranno Giorgio Fossa, presidente della Luiss Guido Carli, e Barbara Cimmino, vicepresidente di Confindustria con delega all’Export e all’Attrazione degli Investimenti, che dialogherà con Lorena Dellagiovanna, senior vice president ed executive officer, CHRO e chief sustainability officer di Hitachi.

Seguirà la presentazione del Rapporto a cura di Nazzarena Franco, presidente e amministratore delegato di DHL Express Italia e componente del Gruppo Tecnico con delega alla ricerca.

Nel corso della mattinata si alterneranno rappresentanti delle istituzioni, delle Regioni e delle principali multinazionali presenti in Italia, per un confronto sui temi dell’attrattività del Paese, della qualità degli investimenti esteri, della ricerca, delle competenze e delle politiche necessarie a consolidare la presenza degli investitori internazionali.

Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Fausto Bianchi, presidente Piccola Industria Confindustria, del ministro degli Esteri Antonio Tajani, del presidente dell’Ice Matteo Zoppas, del viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, insieme ai presidenti di Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, Lazio Francesco Rocca e Toscana Eugenio Giani.

Interverranno inoltre i vertici di Novartis, Sanofi, Toyota Material Handling, STMicroelectronics, Philip Morris, Birra Peroni e Dumarey Automotive Italia.

Le conclusioni saranno affidate al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini.