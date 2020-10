Investimenti online: sempre più trader si affidano ai trading system

La crescita del trading online negli ultimi anni ha portato all’aumento dell’utilizzo dei trading system, sistemi automatizzati per l’analisi dei mercati finanziari, attraverso i quali ottenere informazioni utili per investire in Borsa. Ad ogni modo questi programmi devono essere configurati in maniera ottimale, stabilendo parametri adeguati per il monitoraggio degli asset e realizzando aggiornamenti costanti dei criteri di valutazione dei titoli.

Senza dubbio un trading system offre una serie di vantaggi per semplificare l’analisi degli asset finanziari, tuttavia è importante costruire sistemi affidabili oppure rivolgersi a società specializzate. Alcune aziende, infatti, propongono trading system pensati per velocizzare lo studio dei titoli, ad esempio come quelli realizzati dal gruppo di esperti analisti di SegnaliDiTrading.net, per ottenere segnali di trading utili e facilitare l’individuazione delle opportunità di investimento.

Cosa sono i trading system e come funzionano

I sistemi di trading automatizzati sono degli algoritmi costruiti da trader professionisti, sulla base di parametri specifici che consentono di rendere più agevole, veloce e semplice l’analisi degli asset sui mercati finanziari. Alla base del loro funzionamento ci sono delle regole precise, dei criteri con i quali configurare i trading system a seconda di dati accurati sui valori da considerare per il monitoraggio dei titoli.

In pratica questi sistemi servono per svolgere analisi computerizzate invece di realizzarle in modo manuale, risparmiando molto tempo e concentrandosi sullo studio delle indicazioni fornite dei programmi, per poi integrare i risultati con le proprie valutazioni di analisi fondamentale. Questo approccio è molto apprezzato al giorno d’oggi, con la possibilità di creare sistemi più o meno evoluti, sfruttando per i programmi più complessi anche le tecnologie di machine learning e intelligenza artificiale per lo studio dei Big Data.

I criteri impostati possono essere diversi a seconda degli obiettivi del trader, ad esempio usando parametri come le medie mobili, le resistenze e i supporti di prezzo, oppure soluzioni più sofisticate in cui vengono incrociati vari indicatori per ottenere dei segnali particolarmente accurati e specifici. Inoltre si possono usare vari linguaggi di programmazione e tecnologie diverse, partendo da soluzioni preconfigurate da personalizzare fino alla creazione di trading system originali su misura.

Quali vantaggi offrono i trading system

I sistemi automatizzati di analisi per il trading online mettono a disposizione una serie di vantaggi importanti. Innanzitutto è possibile minimizzare gli aspetti psicologi, riducendo l’emotività umana quando si vanno ad effettuare analisi e studi dei grafici per monitorare gli andamenti degli asset. Trattandosi di programmi computerizzati, infatti, le emozioni vengono rimosse eliminando questo fattore di disturbo, una caratteristica che soprattutto nei trader meno esperti può influire in modo considerevole nei risultati ottenuti.

Allo stesso tempo è possibile diminuire il rischio di incontrare falsi positivi, ovvero di commettere errori di valutazione di possibili trend, configurando il sistema affinché questi sbagli possano essere scoperti e ridotti al minimo. Un altro beneficio è legato alla semplificazione dell’analisi tecnica, un processo lungo e complesso che richiede competenze elevate e una grande esperienza nel settore del trading finanziario, una capacità che un trading system può rendere alla portata di tutti aiutando anche i trader alle prime armi a migliorare le proprie prestazioni.

Da non sottovalutare è la maggiore diversificazione ottenibile con i sistemi di trading automatizzati, grazie alla possibilità di analizzare e negoziare vari titoli allo stesso momento con una velocità superiore a quella di un operatore umano. Anche nella gestione del rischio è possibile aumentare l’efficienza tramite l’impostazione di valori appropriati, come stop loss e take profit, per limitare eventuali perdite amministrando con più precisione la stabilità del portafoglio e la sostenibilità degli investimenti nel lungo termine.

Cosa sapere prima di utilizzare un trading system

I trading system rappresentano senz’altro uno strumento utile per i trader, adattandosi alle esigenze sia degli investitori principianti sia dei professionisti più esperti. Con questi sistemi è possibile ridurre le emozioni nel trading, mantenere una maggiore disciplina e velocizzare l’analisi dei mercati finanziari, inoltre è possibile scegliere se usare i programmi computerizzati solo per l’analisi tecnica oppure anche per automatizzare gli investimenti.

Ad ogni modo è importante considerare alcuni aspetti sul mantenimento dei trading system, infatti questi programmi vanno controllati costantemente per rilevare eventuali anomalie, guasti ed errori procedurali. Ovviamente vanno anche adeguati ai diversi contesti, perciò bisogna essere in grado di ottimizzare il sistema in base allo scenario del momento e al tipo di attività per il quale viene utilizzato, quindi è opportuno non solo acquistare trading system di buona qualità ma apprendere come programmarli.

Infine non bisogna dimenticare l’importanza del controllo umano, infatti è indispensabile verificare sempre l’operato del sistema automatizzato e valutare le indicazioni ottenute, andando a incrociare i dati con le proprie analisi fondamentali per capire come sfruttare i suggerimenti forniti dal sistema. Ad ogni modo i trading system fanno parte degli strumenti essenziali per un trader, sebbene non possano sostituire del tutto le capacità e l’esperienza di un investitore esperto e del proprio giudizio personale.