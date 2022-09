Investimenti, PA e formazione: supportare il sistema-imprese

di Ugo Calvaruso

La Pubblica Amministrazione ha il compito di attuare e garantire, attraverso la gestione, il controllo e la rendicontazione dei fondi, l’efficacia degli investimenti in digitalizzazione e in formazione. Con l’attuazione del PNRR si pone dunque dinanzi alla PA una sfida tanto importante, quanto delicata e complessa.

Nello specifico, i responsabili dei singoli investimenti, in particolar modo gli Enti locali e le Regioni, rischiano di non essere all’altezza di gestire risorse così ingenti con una differenza qualitativa, oltre che quantitativa, che implica il bisogno di persone e tecnologie migliori, di modelli di controllo più efficaci e di capacità manageriali maggiormente efficienti e innovative.

La nuova dimensione del PNRR passa, infatti, soprattutto attraverso una nuova dimensione manageriale della Pubblica Amministrazione, sulla quale però va continuato un lavoro di costruzione, o meglio di ammodernamento, e di formazione per sviluppare infrastrutture, competenze e nuove modalità di gestione.

Ci sono comunque segnali che vanno colti, in quanto danno l’idea di affanno e fatica, come il tentativo di rinviare i problemi e la spesa che arranca. In aggiunta a ciò, spesso nell’ambito del lavoro del PNRR non sono stati definiti delle azioni per trasformare le risorse, fino a ieri inimmaginabili, in nuove misure, né modalità di aiuto in costruzione di servizi per il lavoro. Le vecchie azioni, che non erano qualitativamente adeguate, si sono moltiplicate. Il rischio è spendere “più soldi” su cose qualitativamente inadeguate.

Gli investimenti, dunque, devono essere di qualità e non rientrare nella spesa corrente, ma per fare questo mancano le misure per costruire una PA capace di produrre maggiore valore. Il nuovo governo ha davanti con sfida gigantesca con il rischio che però si senta deresponsabilizzato rispetto alla governance che deve essere in grado di mettere in atto.

Gli investimenti destinati alla formazione continua e alla formazione professionale rientrano in questo discorso. L’obiettivo dovrebbe essere quello di realizzare un Sistema integrato con standard di qualità, certificazione delle competenze e soggetti effettivamente qualificati garantisca l’erogazione di una certa formazione. Un sistema integrato potrebbe ridurre il rischio di una distribuzione a pioggia e senza criterio dei fondi tra migliaia di soggetti.

L’obiettivo di migliorare il sistema formativo è un compito delicato e utile a sviluppare anche e soprattutto l’organizzazione e il business delle imprese italiane.

Investimento significa attuare una misura economica che produce un valore superiore a quello iniziale. Se le azioni formative e i servizi per il lavoro e l’impiego si traducono esclusivamente in una moltiplicazione delle agenzie e dei centri, e non nell’aumento dell’efficienza di quelli esistenti, il miglioramento non c’è. Il rischio è ridurre l’investimento del PNRR a spesa corrente, ma il fine è la produzione di maggior valore.