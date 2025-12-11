Investimenti senza precedenti per il gruppo Fs, 18 mld solo nel 2025

Puntualità cresciuta di 3 punti percentuali nell’Av

Roma, 11 dic. (askanews) – Investimenti senza precedenti quest’anno per il gruppo Ferrovie dello Stato italiane, con oltre 18 miliardi di euro, di cui circa sette miliardi dedicati all’attuazione del Pnrr e con una traiettoria complessiva che prevede ulteriori 177 miliardi entro il 2034. In pratica, per quest’anno, gli investimenti realizzati dal gruppo sono paragonabili, per grandezza, alla Manovra di bilancio che il Governo si appresta a varare.Nel primo anno di attuazione del Piano Strategico 2025-2029, presentato alla presenza del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, il gruppo ha avviato una traiettoria di trasformazione industriale e di sviluppo infrastrutturale con un’accelerazione decisiva nella qualità del servizio, promuovendo una mobilità sempre più moderna, sostenibile e orientata al viaggiatore, come racconta l’amministratore delegato e direttore generale Stefano Antonio Donnarumma:”Io sono molto soddisfatto di come sta rispondendo l’organizzazione di ferrovie dello stato che ricordo è la più grande azienda infrastrutturale italiana con quasi centomila dipendenti con complessità endogene ma anche esogene molto importanti e nei suoi 120 anni di storia ha raggiunge il picco massimo mia raggiunto di investimenti con circa 18 miliardi in un solo anno e circa 7 miliardi di Pnrr”.Per quanto riguarda la flotta, 241 sono i nuovi mezzi tra treni e bus consegnati nel primo anno di Piano, fra cui il Frecciarossa 1000 di nuova generazione, mentre sono stati 577 milioni i passeggeri trasportati nel 2025 e 253 milioni all’estero, con una crescita del 15%.Buone notizie anche sull’operativo, con più di 35mila treni riportati in orario con una crescita della puntualità nell’Alta velocità di circa tre punti percentuali, come prosegue Donnarumma: “La puntualità è migliorata di diversi punti percentuali dall’anno scorso a quest’anno, ma il dato più significativo lo abbiamo avuto confrontando il mese di luglio del 2024 che è stato oggettivamente un mese molto complesso tanto da merita gli onori della cronaca, con il luglio del 2025 con dieci punti di percentualità superiori”.Il Piano Strategico e il relativo aggiornamento puntano a generare valore sostenibile nel lungo periodo, rafforzando la solidità finanziaria del Gruppo e la capacità di sostenere un volume di investimenti inedito per dimensione e impatto sul sistema della mobilità.Confermati anche gli obiettivi economici fissati al 2029: 20 miliardi di euro di ricavi, 3,5 miliardi di euro di Ebitda e un risultato netto pari a 500 milioni di euro, coerenti con la traiettoria di crescita prevista per i prossimi anni.