Investimenti strategici in Campania: nuovi dettagli in arrivo per le aziende

Arrivano direttamente dalla Regione Campania nuovi dettagli sul piano di investimenti strategici per il potenziamento e l’innovazione del sistema produttivo locale. Di tutte le possibilità messe a disposizione dal bando, parla L’incentivo del Lunedì di questa settimana.

Le risorse a disposizione

Partiamo dalle risorse messe a disposizione, che, complessivamente sono 110 milioni di euro. Le fonti di finanziamento per gli investimenti strategici in Campania sono molteplici:

50 milioni dal PR Campania FESR 2021 – 2027 – Azione 1.3.1 “Misure a sostegno della competitività, innovazione e internazionalizzazione delle imprese”

25 milioni dal PR Campania FESR 2021/2027 – Azione 1.1.1 “Rafforzare e qualificare la ricerca e i processi di innovazione dell’ecosistema regionale R&I”

5 milioni dal PR Campania FSE+ 2021-2027 – Priorità 1 – Occupazione, Azione 1.d.3 misure a sostegno dello sviluppo di filiere e sistemi produttivi attraverso interventi per la qualificazione delle competenze dei lavoratori

e 30 milioni dal POC Campania 2014-2020.

Gli assi degli investimenti strategici in Campania

Come anticipato già dalla comunicazione iniziale della giunta regionale, sono tre gli assi previsti per gli investimenti strategici in Campania:

A. Investimenti produttivi;

B. Progetti di ricerca e sviluppo;

C. Piani di formazione per la qualificazione delle competenze dei lavoratori.

Gli investimenti proposti per ciascun progetto dovranno essere compresi tra un valore minimo di 2 milioni e un valore massimo di 34 milioni di euro, anche se ci sono dei massimali che le aziende richiedenti devono rispettare: fino a 18 milioni per la linea A, fino a 15 per la linea B e fino a 1 milione di euro per l’ultima linea.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 30 MAGGIO 2023 e sino alle ore 12:00 del giorno 12 SETTEMBRE 2023

Le caratteristiche dei progetti

Il documento della Regione Campania specifica anche le caratteristiche che i progetti devono avere per poter essere ammessi ai finanziamenti. Sono, nello specifico, 5 le condizioni da rispettare, e cioè:

i progetti devono essere realizzati nelle proprie unità locali u bicate nella Regione Campania

“avviare i lavori” successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione (per avvio dei lavori si intende data della prima conferma dell’ordine di acquisto dei beni o alla data dell’inizio dell’attività del personale interessato)

avere una durata , a partire dalla data di notifica del provvedimento di concessione, non superiore a 24 mesi

dalla data di ultimazione , devono essere mantenuti nella Regione Campania per almeno 3 anni nel caso in cui il proponente sia una PMI, per almeno 5 anni nel caso di grandi imprese

i progetti non devono arrecare danni all’ambiente

Il webinar Time Vision in programma l’8 giugno

Di tutto questo si parlerà nel webinar gratuito “Investimenti strategici in Campania – Opportunità per aziende e consulenti” in programma giovedì 8 giugno 2023 dalle 15:30 alle 16:30. A descrivere la misura saranno proprio i rappresentanti della Regione Campania che ha avviato il bando.

La partecipazione al webinar vale un credito formativo professionale per i consulenti del lavoro iscritti in piattaforma.

Iscriviti al webinar: https://www.timevision.it/eventi/webinar-investimenti-strategici-in-campania-8-giugno-2023/