Investimenti ungheresi in Italia

Anche sul ‘Giornale Diplomatico’ viene messa in evidenza la grande necessità di investimenti ungheresi per il nostro Paese, è così per il Friuli Venezia Giulia sono in arrivo investimenti ungheresi. “La conferma degli impegni assunti dall’Ungheria, e in particolare degli investimenti nell’area triestina ex Teseco, che furono annunciati anche dall’Ambasciata Ungherese in Italia di cui sua Eccellenza l’Ambasciatore Adam Zoltan Kovacs, rappresenta un segnale confortante in questa delicata fase di uscita dall’emergenza coronavirus”, ha detto il governatore, Massimiliano Fedriga, al termine dell’incontro, tenutosi nel pomeriggio alla Presidenza della Regione Autonoma a Trieste, con una delegazione magiara guidata dal vicesegretario di Stato del Ministero degli Affari Esteri e del Commercio, Péter Kiss-Parciu.

Al termine del colloquio, Fedriga ha in particolare posto l’accento sul legame di amicizia che storicamente unisce il Friuli Venezia Giulia e l’Ungheria e ha rimarcato la propria disponibilità a svolgere un ruolo attivo di mediazione e relazione anche con altre istituzioni nazionali e internazionali “affinché i progetti in essere e quelli in divenire possano generare le più ampie ricadute in termini di sviluppo e occupazione, trasformando la nostra regione in una piattaforma logistica naturale per tutto il Centro-Est Europa”.