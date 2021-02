Investire in Bitcoin: quanti soldi si possono fare?

Una delle domande più comuni, è quanti soldi si possono guadagnare se si investe in Bitcoin. L’acquisto di Bitcoin può ripagare in grande. Ma, il tutto dipende da molti fattori legati al mercato delle criptovalute e alle fluttuazioni dei prezzi, come pure anche dall’importo che si investe e dal broker che si è scelto. In effetti, è da tener presente che è sempre difficile prevedere a breve termine, l’evoluzione del suo prezzo, come per qualsiasi asset elencato in un mercato.

Ad esempio, se si investono 100 euro su Bitcoin e il suo prezzo aumenta del 10% al mese, si riceverà un profitto mensile di 10 euro, o 120 euro in un anno. Per un investimento di 1.000 euro, il guadagno è 10 volte superiore. Quando si tratta di massimizzare i propri profitti, sarebbe opportuno, anche, scegliere un broker con delle commissioni basse, poiché la scelta di un broker costoso ridurrà i propri margini di profitto sulla valuta virtuale.

Ragione per cui, è sempre bene considerare attentamente articoli inerenti commissioni di trading, commissioni di finanziamento overnight, commissioni di deposito e prelievo e spread se si vuol investire in Bitcoin tramite CFD. Se si vuol scambiare CFD su Bitcoin, i propri profitti possono essere considerevolmente più alti, ma, le perdite potrebbero anche essere maggiori. Se lo si fa, sarà utile assicurarsi di effettuare uno stop loss, per evitare di perdere tutto il capitale. Dalla sua nascita, il prezzo di Bitcoin è cresciuto a un ritmo senza precedenti.

Oggi è la valuta virtuale più conosciuta al mondo. La sua capitalizzazione di mercato è di miliardi di dollari. Vediamo, seppure brevemente cosa è successo nella sua storia. Nell’estate del 2010, variava da $ 0,06 a $ 0,07. Se si è investito in quel momento e se si sono mantenuti i propri Bitcoin, si avrà realizzato una plusvalenza del 13,395,614%. Il suo prezzo, alla fine di luglio 2015, è di circa $ 287. Se avessimo investito in quel momento, si avrebbe ottenuto una plusvalenza del 3.167%.

Questi semplici e diversi esempi, mostrano che il Bitcoin rimane una valuta il cui prezzo è molto volatile nel corso degli anni. Una cosa è certa: se si ha avuto la buona idea di investire all’inizio dell’avventura Bitcoin, si sarebbe fatto una operazione molto soddisfacente.

Investire la Bitcoin Prime, è utilissimo. Prima di investire in Bitcoin, in ogni caso, possono essere utili alcuni suggerimenti che potrebbero aiutare a evitare perdite significative.

Il primo, è diversificare il proprio portafoglio. Di conseguenza, è significativo scegliere un broker che offra la più ampia scelta di investimento possibile. Altro fondamentale suggerimento è investire esclusivamente il denaro che ci si può permettere di perdere. Questo, tra l’altro, è valido per ogni altra forma di investimento. Quindi, non sono da investire soldi destinati alla vita di tutti i giorni, proprio per questo sono di vitale necessità alla propria sopravvivenza.

Altro suggerimento, è concedersi il tempo necessario per comprendere i vari meccanismi, prima di investire in Bitcoin. A meno che non si sia già un formidabile espero, è necessario avere la più ampia conoscenza e comprensione di questo delicato e importante argomento. Altro consiglio, riguarda le numerose truffe che, alle volte, incombono anche sul mondo Bitcoin. Tuttavia, sarà sufficiente lavorare con broker di fiducia e che, inoltre, siano d’aiuto per scegliere gli investimenti. In ogni caso, si dovrà essere sempre particolarmente vigili.

Andando a concludere, dopo aver preso visione di tutte le migliori pratiche per investire correttamente nelle criptovalute, si raccomanda di seguire quotidianamente l’evoluzione della valutazione del proprio portafoglio Bitcoin, cosa che potrà essere svolta molto facilmente grazie alle moltissime applicazioni che possono essere semplicemente scaricate sul proprio smartphone.