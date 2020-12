Investire in borsa: guide, info e tanti consigli per operare al meglio 

La scelta di investire in borsa si rivela un’ottima opportunità di guadagno. Se un tempo era necessario presentarsi in Borsa, oppure passare attraverso l’operato di una Banca, oggi acquistare e vendere azioni è possibile in maniera diretta, grazie ad una pratica come quella del trading online, non prima comunque di essersi preparati adeguatamente e aver acquisito tutta una serie di competenze in materia di finanza.

Per operare in totale sicurezza è bene approfittare dei consigli di un esperto, scegliendo di seguire i suggerimenti di una delle tante guide proposte da webeconomia.it , il portale indipendente che offre notizie dettagliate sul trading e sui principali mercati finanziari.

Apprese le regole base su come operare in borsa si è a un passo dal diventare un buon trader. Lo step successivo considera la scelta di un broker di qualità, fra quelli disponibili in rete, recensiti positivamente per il livello di professionalità e la garanzia di sicurezza.

Investire in borsa: valutiamo le quattro diverse tipologie di piattaforme

Oggi chi opta per un investimento in borsa può fruire dell’operato di quattro diverse tipologie di piattaforme: i broker online, i broker con assistenza, i broker con servizio completo e i money manager.

La scelta del broker è essenziale. Attualmente ad andare per la maggiore sono quelli online, che offrono al trader assistenza continua e piattaforme di ultima generazione, ma anche tutta una serie di strumenti fra cui risultano essenziali il conto demo, per apprendere le regole senza rischiare soldi reali, i grafici e le informazioni puntuali sull’andamento del mercato.

Un buon broker è in grado di proporre al cliente agevolazioni come l’opzione ‘Zero commissioni e spread basso’, l’assistenza continua grazie a una chat interna al sito, un contatto diretto telefonico o via mail.

A fare la differenza è anche il livello di formazione offerto, e la possibilità di disporre di guide formato eBook, seminari, corsi di formazione, eventi e tanto altro ancora.

Investire in borsa: consideriamo gli strumenti ideali per operare adeguatamente

Per agevolare gli investimenti in borsa il trader può sfruttare le opportunità offerte, valutando tutta una serie di strumenti fra i quali scegliere quelli che meglio si adeguano alla personale attitudine al rischio, alle risorse finanziarie disponibili, alle conoscenze finanziarie acquisite.

Ed è partendo da questi presupposti che si può investire in borsa considerando una realtà come quella dei CFD, acronimo di Contracs For Difference, ovvero Contratti Per Differenza. I CFD consentono di acquistare un contratto, che segue l’andamento del titolo, piuttosto che entrare in possesso di azioni, valute, materie prime o titoli di stato.

Investire in borsa è possibile anche attraverso i fondi, privilegiati soprattutto dai principianti, gli EFT, una tipologia di fondo indicizzato, e le opzioni che consentono di acquistare un diritto senza l’obbligo di comperare o vendere un determinato asset.

Redditizia quanto rischiosa la formula di investimento attraverso i futures, lo strumento che va per la maggiore e considera la sottoscrizione di contratti a termine di tipo standardizzato.