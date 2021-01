Investire nel mercato azionario oggi: tutto quello che c’è da sapere

Nel mercato azionario vi sono state diverse oscillazioni nel corso dell’ultimo anno, dovute soprattutto alla particolare situazione sanitaria che stiamo vivendo. Le restrizioni imposte dai vari governi hanno avuto un notevole impatto dal punto di vista economico, con delle ripercussioni sia sui consumi interni ai paesi che sulle esportazioni.

Tirando le somme e valutando i diversi indici di borsa al termine del 2020 si può notare che alcuni sono cresciuti in maniera sostenuta e che altri hanno invece perso buona parte del loro valore, costringendo gli investitori a fare i conti con delle perdite non indifferenti.

Il mercato dei titoli azionari rimane un’ottima opportunità di investimento, a patto però che si sappia come muoversi, motivo per cui ai traders viene consigliato in primo luogo di capire come funziona il mercato azionario, così da poter utilizzare il capitale a loro disposizione per effettuare operazioni finanziarie.

Investire in azioni: ecco alcuni consigli da seguire

Chi sceglie di investire in azioni dovrebbe fare attenzione a non commettere gli errori più frequenti e dovrebbe seguire alcuni consigli utili per ridurre il rischio di investimento e per rendere più remunerativa la gestione del capitale di partenza.

Valutare le aziende su cui si investe

I titoli azionari sono degli asset particolari e bisogna imparare a conoscerli prima di iniziare a fare compravendita. Dal momento che il valore delle azioni è correlato all’andamento dell’azienda a cui fanno riferimento, prima di acquistare o vendere azioni bisognerebbe analizzare le aziende su cui si decide di puntare.

Un errore commesso di frequente dagli investitori alle prime armi è di acquistare delle azioni di aziende famose solo perché conosciute per il nome o per alcuni prodotti che commercializzano, senza però conoscere la reale situazione finanziaria delle stesse imprese ed i loro progetti futuri. Spesso è più conveniente investire su una società meno conosciuta ma con progetti futuri ambiziosi, rispetto che su un’azienda famosissima ma con poche possibilità di ulteriore crescita.

Studiare il settore su cui si investe

Per diventare degli investitori di successo non è sufficiente analizzare le caratteristiche della singola azienda di cui si vogliono comprare le azioni, ma è necessario anche diventare degli esperti del settore in cui si investe.

Un valido consiglio è di non limitarsi a studiare la singola azienda, ma di analizzare anche i competitori. Conoscere i competitori potrà dare un’idea delle mosse successive dell’azienda di cui si vogliono acquistare o vendere i titoli azionari, aiutando così a decidere come indirizzare i propri investimenti.

E’ indispensabile inoltre tenersi aggiornati sulle principali novità del settore. Si dice spesso che il mercato guarda al futuro, per indicare che di frequente le oscillazioni di prezzo delle azioni delle società si hanno in corrispondenza di annunci di nuovi prodotti e/o servizi che saranno presentati nei mesi o negli anni successivi.

Osservando lo storico delle principali società si nota che le oscillazioni in corrispondenza degli annunci sono quasi sempre superiori rispetto alle oscillazioni al momento dell’effettivo rilascio sul mercato dei prodotti. Tenersi aggiornati consentirà quindi di sfruttare le opportunità del mercato e di evitare di acquistare le azioni quando saranno già salite di prezzo.

Differenziare il proprio portafoglio

L’ultimo importante consiglio da seguire prevede la differenziazione del proprio portafoglio azionario. Investire tutto il capitale in una singola società non è una scelta ottimale perché lega l’andamento del proprio investimento ad una sola azienda. Con la differenziazione è possibile ridurre il rischio complessivo dell’investimento in azioni, facendo attenzione però a differenziare con cura e ad evitare quelle società che promettono elevati profitti in breve tempo, ma che non hanno sufficiente solidità finanziaria per mantenere le promesse fatte.