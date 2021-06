Investire nelle Isole Canarie. Missione commerciale promossa dalla Camera di commercio italiana in Spagna

La Camera di commercio e industria italiana per la Spagna (Ccis), attraverso la propria antenna territoriale a Tenerife e in collaborazione con la Camera di commercio di Santa Cruz de Tenerife, organizza una missione commerciale per imprese ed imprenditori italiani che vogliono ampliare la loro attività nelle Isole Canarie. La missione, che si svolgerà il 5 e 6 luglio 2021, sarà l’occasione per conoscere dal vivo il territorio e le caratteristiche del mercato canario, visitare le installazioni di interesse strategico e iniziare a sfruttare gli strumenti di agevolazione fiscale di cui si può beneficiare.

In particolare, l’iniziativa si articola in due fasi:

– La prima prevede la presentazione dei vantaggi economici e dei meccanismi fiscali dei quali sono dotate le Isole Canarie, validi sia per attrarre investitori sia per le imprese che desiderano commercializzare con le Isole Canarie o installarsi;

– La seconda consiste nell’organizzazione di incontri con professionisti e specialisti della Camera di Commercio e con imprese, distributori e clienti finali locali, secondo le specifiche esigenze delle imprese partecipanti.

Tutti i dettagli sulla missione sono disponibili nell’apposita scheda informativa scaricabile qui.

Per prendere parte all’iniziativa è necessario compilare e inviare il seguente modulo d’iscrizione (entro e non oltre il 20 giugno).

Per maggiori informazioni: http://ccistenerife.com/missione-commerciale

E-mail di contatto: ccis.tenerife2@italcamara-es.com