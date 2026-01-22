Investire oltreoceano, Simest vara la “Misura Stati Uniti”: oltre 300 mln per favorire l’export delle Pmi italiane

Più di 300 milioni di euro per rafforzare la presenza delle imprese italiane negli Stati Uniti. Simest, la società del Gruppo Cdp per l’internazionalizzazione, annuncia l’avvio della Misura Stati Uniti, un’offerta integrata che mette in campo 200 milioni di euro di finanza agevolata e oltre 100 milioni per interventi in equity.

La Misura rientra nel Piano d’Azione per l’Export promosso dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e punta a sostenere gli investimenti diretti e la crescita del tessuto produttivo nazionale nel mercato statunitense, attraverso risorse proprie e fondi pubblici del Fondo 394, gestito da Simest in convenzione con la Farnesina.

Gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di destinazione dell’export italiano e il primo al di fuori dell’Unione europea. Da qui l’esigenza di rafforzare la presenza delle imprese italiane in un’area strategica per il Made in Italy.

Oltre 100 milioni per investimenti diretti in equity

La Misura consente a Simest di intervenire direttamente nel capitale di controllate statunitensi di imprese italiane, sostenendo nuovi insediamenti negli Usa o lo sviluppo di joint venture con partner locali. Gli interventi potranno essere anche tailor-made, calibrati sulle caratteristiche delle singole imprese e sui piani di consolidamento nel mercato statunitense, con una dotazione dedicata di oltre 100 milioni di euro.

Sono inoltre disponibili ulteriori risorse del Fondo 394 per interventi in equity a favore di start-up e Pmi innovative interessate a svilupparsi negli Stati Uniti.

200 milioni di finanza agevolata con condizioni rafforzate

Accanto all’equity, la Misura Stati Uniti mette a disposizione 200 milioni di euro di finanza agevolata per sostenere l’insediamento diretto e lo sviluppo commerciale negli Usa. Le risorse sono destinate sia alle imprese che realizzano nuovi investimenti, sia a quelle già presenti o con interessi nell’area.

Tra gli elementi distintivi della Misura figurano:

una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 10% dell’intervento;

l’incremento al 50% della quota di finanziamento erogata in anticipo;

una maggiore flessibilità nella durata dei finanziamenti, estendibile fino a 8 anni;

il rafforzamento degli strumenti di supporto alla capitalizzazione delle controllate statunitensi per le imprese esportatrici o già operative nel Paese.

La Misura valorizza le sinergie con gli strumenti del Gruppo Cdp per gli investimenti all’estero e rappresenta un’azione di sistema che coinvolge Farnesina, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Ice e Simest, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema pubblico a supporto dell’internazionalizzazione.

Con la Misura Stati Uniti, Simest consolida il proprio ruolo di partner strategico delle imprese italiane, contribuendo a sostenere la competitività del Made in Italy in uno dei mercati chiave a livello globale.