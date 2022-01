InvestiRe Sgr, operazione immobiliare ad Afragola: rilevato lo stabilimento della Leroy Merlin

Lcn Capital Partners, con il supporto di InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat) “ha completato l’acquisizione di un immobile a uso retail sito in provincia di Napoli, ad Afragola”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da InvestiRE SGR, uno dei leader del mercato immobiliare italiano, con circa 7 miliardi di euro di immobili in gestione.

“Distribuito su circa 12.500 mq di superficie commerciale, l’asset è locato a Leroy Merlin, leader di mercato nel segmento del bricolage e fai-da-te, ed è ubicato all’interno di un parco commerciale sito nei pressi di un importante snodo autostradale della città di Napoli.

La posizione strategica dell’immobile, punto vendita di riferimento dell’intera città di Napoli, permette di raggiungere un vastissimo bacino di utenza, che si estende anche alle località adiacenti al capoluogo di regione. L’operazione – prosegue la nota – si è perfezionata per conto del Fondo LCN Capital Partners Italy III – Comparto 1, un fondo multi-comparto gestito da InvestiRE SGR Spa costituitosi nel 2019 con l’acquisizione da Leroy Merlin di un portafoglio di sette immobili in sale and leaseback. Gli immobili, distribuiti nelle principali città italiane, a seguito della cessione sono stati interamente locati con nuovi contratti di lungo periodo in grado di consentire a Leroy Merlin di continuare a beneficiare della gestione operativa dei punti vendita.

L’operazione ha rappresentato inoltre il primo investimento in Italia per LCN Capital Partners, destinato a porre le basi per un percorso sul territorio nazionale che vede la sua prosecuzione nella recente operazione in provincia di Napoli. L’acquisizione di Afragola è stata conclusa conla collaborazione dello studio legale Dentons, che ha agito per la parte acquirente. L’asset è stato ceduto da PDN 2 Srl, veicolo gestito da Prelios SGR, assistito dallo studio legale Linklaters”.