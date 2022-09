Investita e uccisa, andava a oltre 100 kmh e su una sola ruota: il video aggrava la posizione dell’indagato

Elvira Zriba, 34 anni, tornava dal lavoro quando e’ stata travolta e uccisa da una moto sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, domenica notte. Una telecamera ha ripreso la scena e il video e’ stato acquisito dalla Procura di Napoli che indaga per omicidio stradale. Nelle immagini si vede la moto che l’ha centrata e poi trascinata correre almeno a cento chilometri orari, impennando. La ruota anteriore l’ha colpita alla testa e per lei, nonostante i soccorsi immediati, non c’e’ stato nulla da fare. E’ morta al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo. Il centauro e’ ricoverato con diverse fratture e non e’ in pericolo di vita. Non ha mai conseguito la patente e questo video peggiora la sua situazione. Otto mesi fa il fratello di Elvira e’ morto in circostanze simili: travolto da un’auto pirata nel quartiere napoletano di Pianura. Alle 11 di domani, nei pressi del luogo dove Elvira ha trovato la morte, e’ in programma una manifestazione a cui prenderanno parte i familiari della vittima ma anche commercianti, cittadini ed esponenti politici.