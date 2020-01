Monfalcone (Gorizia), 26 gen. (Adnkronos) – E’ morta l’82enne investita nel tardo pomeriggio di ieri da un’automobile in via Galilei a Monfalcone (Gorizia), mentre, poco dopo le 18, attraversava la strada. Alla guida del veicolo un ottantenne del luogo. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 l’anziana, le cui condizioni erano apparse subito molto gravi, è deceduta un paio d’ore dopo in ospedale. Sul posto per i rilievi erano intervenuti la polizia locale e i carabinieri.