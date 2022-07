Investite e uccise dal Frecciarossa sui binari della stazione: erano 2 sorelle di 15 e 17 anni

Erano due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze morte investite da un treno mentre attraversavano i binari, stamattina, intorno alle 7, alla stazione di Riccione. Il treno Alta Velocità – il Freccia 9802, in transito da Pescara verso Milano – era in transito, senza fermate. Gli investigatori stanno ascoltando alcuni testimoni oculari, e stanno vagliando le telecamere di sorveglianza in stazione. Intanto, è ripresa regolarmente, dalle 12.30 circa, la circolazione ferroviaria. Dalle 10 circa era ricominciata su un solo binario. Una quarantina i treni coinvolti dai disagi tra ritardi, cancellazioni totali o parziali.

Agenti della Polizia ferroviaria hanno rintracciato il padre delle due ragazze. L’uomo si sta recando all’obitorio dell’ospedale di Riccione per l’identificazione ufficiale delle salme.