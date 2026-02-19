Invimit Sgr, sì al piano di riqualificazione degli immobili abbandonati

Durante un’audizione parlamentare, Invimit Sgr — società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze — ha evidenziato la necessità di intervenire su diversi immobili per favorirne il recupero.
All’incontro, tenutosi presso Palazzo San Macuto, hanno partecipato:
-
il presidente Mario Valducci,
-
l’amministratore delegato Stefano Scalera.
L’audizione si inserisce nell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare presieduta da Alberto Bagnai sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.
A 13 anni dalla sua istituzione, Invimit Sgr ha sottolineato l’esigenza di una “manutenzione normativa” per:
-
semplificare le operazioni di gestione
-
ridurre tempi e costi di valorizzazione
-
accelerare il recupero degli immobili pubblici
Esempi di immobili abbandonati da riqualificare
Napoli
-
Ex autorimessa e residenze dell’azienda di trasporto pubblico locale ANM Napoli a Posillipo
-
Previsti importanti interventi di riqualificazione ambientale
Torino
-
Villa Gualino
-
Immobile storico vincolato acquisito dalla Regione Piemonte
Verona
-
Villa Pullè
-
Residenza del XVIII secolo ricevuta dall’INPS
-
Già individuato un riutilizzo come “silver house” per over 65 autosufficienti
Venezia
-
Ex colonia marina al Lido Alberoni
-
Immobile vincolato con necessità di interventi conservativi
Como
-
Villa Giovio
-
Edificio storico risalente all’epoca napoleonica
Firenze
-
Villa Larderel
-
Ex proprietà INAIL, possibile destinazione ricettiva
Bologna
-
Prati di Caprara
-
Area ex polveriera da bonificare
-
Progetto di sviluppo di un polo di innovazione sanitaria
Milano
-
Piazza d’Armi Milano
-
Protocollo d’intesa con il Comune per sviluppo sostenibile
-
Prevista la creazione di un parco urbano
Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile
La riqualificazione di questi immobili rappresenta un’opportunità strategica per:
-
ridurre il degrado urbano
-
creare nuovi servizi per i cittadini
-
promuovere innovazione e sostenibilità
-
valorizzare il patrimonio pubblico