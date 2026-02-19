Invimit Sgr, sì al piano di riqualificazione degli immobili abbandonati

da
ildenaro.it
-
27
In foto da sinistra Mario Valducci e Stefano Scalera

Durante un’audizione parlamentare, Invimit Sgr — società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze — ha evidenziato la necessità di intervenire su diversi immobili per favorirne il recupero.

All’incontro, tenutosi presso Palazzo San Macuto, hanno partecipato:

  • il presidente Mario Valducci,

  • l’amministratore delegato Stefano Scalera.

L’audizione si inserisce nell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare presieduta da Alberto Bagnai sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali.

A 13 anni dalla sua istituzione, Invimit Sgr ha sottolineato l’esigenza di una “manutenzione normativa” per:

  • semplificare le operazioni di gestione

  • ridurre tempi e costi di valorizzazione

  • accelerare il recupero degli immobili pubblici

Esempi di immobili abbandonati da riqualificare

Napoli

  • Ex autorimessa e residenze dell’azienda di trasporto pubblico locale ANM Napoli a Posillipo

  • Previsti importanti interventi di riqualificazione ambientale

Torino

  • Villa Gualino

  • Immobile storico vincolato acquisito dalla Regione Piemonte

Verona

  • Villa Pullè

  • Residenza del XVIII secolo ricevuta dall’INPS

  • Già individuato un riutilizzo come “silver house” per over 65 autosufficienti

Venezia

  • Ex colonia marina al Lido Alberoni

  • Immobile vincolato con necessità di interventi conservativi

Como

  • Villa Giovio

  • Edificio storico risalente all’epoca napoleonica

Firenze

  • Villa Larderel

  • Ex proprietà INAIL, possibile destinazione ricettiva

Bologna

  • Prati di Caprara

  • Area ex polveriera da bonificare

  • Progetto di sviluppo di un polo di innovazione sanitaria

Milano

  • Piazza d’Armi Milano

  • Protocollo d’intesa con il Comune per sviluppo sostenibile

  • Prevista la creazione di un parco urbano

Rigenerazione urbana e sviluppo sostenibile

La riqualificazione di questi immobili rappresenta un’opportunità strategica per:

  • ridurre il degrado urbano

  • creare nuovi servizi per i cittadini

  • promuovere innovazione e sostenibilità

  • valorizzare il patrimonio pubblico

Articoli correlatiDi più dello stesso autore